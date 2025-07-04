04 июля 2025

ВСУ атаковали российские регионы 42 дронами за три часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего дронов — 28 — силы ПВО уничтожили в Белгородской области
Больше всего дронов — 28 — силы ПВО уничтожили в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 4 июля. По данным ведомства, атаки были зафиксированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над несколькими регионами страны.

«В результате дежурными средствами ПВО были уничтожены 28 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 — над Брянской областью, 3 — над Курской областью, 2 — над Орловской областью, а также по одному беспилотнику над Смоленской, Воронежской и Тверской областями», — заявили в министерстве.

В сообщении Минобороны уточняется, что атаки удалось своевременно отразить благодаря организованной работе подразделений ПВО. В результате оперативных действий угрозы для гражданских объектов и населения не возникло. Обстановка в регионах остается стабильной, говорится в официальной информации.

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 4 июля. По данным ведомства, атаки были зафиксированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над несколькими регионами страны. «В результате дежурными средствами ПВО были уничтожены 28 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 — над Брянской областью, 3 — над Курской областью, 2 — над Орловской областью, а также по одному беспилотнику над Смоленской, Воронежской и Тверской областями», — заявили в министерстве. В сообщении Минобороны уточняется, что атаки удалось своевременно отразить благодаря организованной работе подразделений ПВО. В результате оперативных действий угрозы для гражданских объектов и населения не возникло. Обстановка в регионах остается стабильной, говорится в официальной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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