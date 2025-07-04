04 июля 2025

В деле тестя Прилучного вскрылись новые факты

По делу тестя Прилучного о подпольных казино привлекли ряд лиц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тесть Прилучного был объявлен в розыск
Тесть Прилучного был объявлен в розыск Фото:

К уголовному делу о незаконной организации азартных игр, фигурантом которого является Аршак Брутян — тесть известного актера Павла Прилучного, привлечены еще несколько человек. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы.

Из материалов дела следует, что к расследованию были привлечены дополнительные лица, однако их статус и личности на данный момент не разглашаются. В документах уточняется, что эти люди проходят по делу вместе с Брутяном, но подробности их участия или процессуального положения не раскрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Ранее представители правоохранительных органов сообщали, что Аршак Брутян был объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой либо с использованием служебного положения, а также с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Весной 2024 года ряд СМИ сообщал о задержании Брутяна и других лиц в связи с организацией подпольного казино в Москве. Позднее в прессе появилась информация, что после беседы с полицейскими Брутян был отпущен. Официальные ведомства пока не комментировали эти сообщения и не раскрывали деталей расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К уголовному делу о незаконной организации азартных игр, фигурантом которого является Аршак Брутян — тесть известного актера Павла Прилучного, привлечены еще несколько человек. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы. Из материалов дела следует, что к расследованию были привлечены дополнительные лица, однако их статус и личности на данный момент не разглашаются. В документах уточняется, что эти люди проходят по делу вместе с Брутяном, но подробности их участия или процессуального положения не раскрываются, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы. Ранее представители правоохранительных органов сообщали, что Аршак Брутян был объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой либо с использованием служебного положения, а также с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Весной 2024 года ряд СМИ сообщал о задержании Брутяна и других лиц в связи с организацией подпольного казино в Москве. Позднее в прессе появилась информация, что после беседы с полицейскими Брутян был отпущен. Официальные ведомства пока не комментировали эти сообщения и не раскрывали деталей расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...