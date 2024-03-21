Тесть Павла Прилучного избежал уголовного дела о подпольном казино

Shot: тесть Прилучного оказался непричастен к организации подпольного казино

21 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Аршак Брутян оказался непричастен к нелегальной точке с игровыми автоматами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тестя российского актера Павла Прилучного Аршака Брутяна отпустили из отделения полиции после беседы с силовиками. Выяснилось, что он непричастен к организации подпольного казино. Ранее он был задержан в нелегальной точке с игровыми автоматами. По данным telegram-канала Shot, Аршак Брутян смог доказать, что не имеет отношения к организации нелегального казино в Москве, а оказался в нем с друзьями за компанию. После беседы с полицейскими Брутяна отпустили из отдела. Он также сообщил, что сейчас находится дома, а у правоохранителей к нему нет претензий. 21 марта в СМИ появились сообщения о задержании Аршака Брутяна. Он был задержан в подпольном казино в Москве, его заподозрили в организации нелегального клуба с игровыми автоматами. Вместе с ним были задержаны еще два подозреваемых. Их судьба неизвестна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тестя российского актера Павла Прилучного Аршака Брутяна отпустили из отделения полиции после беседы с силовиками. Выяснилось, что он непричастен к организации подпольного казино. Ранее он был задержан в нелегальной точке с игровыми автоматами. По данным telegram-канала Shot, Аршак Брутян смог доказать, что не имеет отношения к организации нелегального казино в Москве, а оказался в нем с друзьями за компанию. После беседы с полицейскими Брутяна отпустили из отдела. Он также сообщил, что сейчас находится дома, а у правоохранителей к нему нет претензий. 21 марта в СМИ появились сообщения о задержании Аршака Брутяна. Он был задержан в подпольном казино в Москве, его заподозрили в организации нелегального клуба с игровыми автоматами. Вместе с ним были задержаны еще два подозреваемых. Их судьба неизвестна.