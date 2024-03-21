Тесть Павла Прилучного избежал уголовного дела о подпольном казино

Тестя российского актера Павла Прилучного Аршака Брутяна отпустили из отделения полиции после беседы с силовиками. Выяснилось, что он непричастен к организации подпольного казино. Ранее он был задержан в нелегальной точке с игровыми автоматами.
По данным telegram-канала Shot, Аршак Брутян смог доказать, что не имеет отношения к организации нелегального казино в Москве, а оказался в нем с друзьями за компанию. После беседы с полицейскими Брутяна отпустили из отдела. Он также сообщил, что сейчас находится дома, а у правоохранителей к нему нет претензий.
21 марта в СМИ появились сообщения о задержании Аршака Брутяна. Он был задержан в подпольном казино в Москве, его заподозрили в организации нелегального клуба с игровыми автоматами. Вместе с ним были задержаны еще два подозреваемых. Их судьба неизвестна.
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