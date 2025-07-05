Закрыт аэропорт Ульяновска

Ульяновск временно не принимает самолеты
Утром 5 июля временно закрылся аэропорт Ульяновска Баратаевка. Об этом сообщает Росавиация.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов», — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратова.
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