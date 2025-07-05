В Пулково задержано более 50 рейсов

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В Пулково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме
В Пулково обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме Фото:

В петербургском аэропорту Пулково с 23:15 4 июля временно ограничили прием и выпуск самолетов, в результате чего было задержано более 50 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково с 23:15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. На текущий момент задержано более 50 рейсов», — уточнили в администрации в Telegram.

Представители авиакомпаний и аэропорта оказывают помощь пассажирам: им предоставляют воду и питание. Персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, а авиакомпании корректируют расписание. Пассажирам советуют следить за информацией на онлайн-табло и обращаться за уточнениями в авиакомпании. О причинах введения ограничений не сообщается.

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В петербургском аэропорту Пулково с 23:15 4 июля временно ограничили прием и выпуск самолетов, в результате чего было задержано более 50 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «Для обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково с 23:15 (с несколькими открытиями) временно ограничен на прием и выпуск воздушных судов. На текущий момент задержано более 50 рейсов», — уточнили в администрации в Telegram. Представители авиакомпаний и аэропорта оказывают помощь пассажирам: им предоставляют воду и питание. Персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, а авиакомпании корректируют расписание. Пассажирам советуют следить за информацией на онлайн-табло и обращаться за уточнениями в авиакомпании. О причинах введения ограничений не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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