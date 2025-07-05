В Ульяновской области объявлена угроза беспилотников

В регионе также ограничена работа мобильного интернета
В Ульяновской области введен режим угрозы беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.
«В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности», — сообщил Русских. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того, он написал, что в области введены ограничения на работу мобильного интернета.
Также недавно стало известно, что в Ульяновске были введены временные ограничения на работу аэропорта Баратаевка. Это коснулось приема и выпуска самолетов из воздушной гавани.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!