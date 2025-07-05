В Ульяновской области объявлена угроза беспилотников

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В регионе также ограничена работа мобильного интернета
В регионе также ограничена работа мобильного интернета Фото:

В Ульяновской области введен режим угрозы беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

«В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности», — сообщил Русских. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того, он написал, что в области введены ограничения на работу мобильного интернета.

Также недавно стало известно, что в Ульяновске были введены временные ограничения на работу аэропорта Баратаевка. Это коснулось приема и выпуска самолетов из воздушной гавани.

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В Ульяновской области введен режим угрозы беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских. «В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности», — сообщил Русских. Его сообщение опубликовано в telegram-канале. Кроме того, он написал, что в области введены ограничения на работу мобильного интернета. Также недавно стало известно, что в Ульяновске были введены временные ограничения на работу аэропорта Баратаевка. Это коснулось приема и выпуска самолетов из воздушной гавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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