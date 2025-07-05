В Техас пришло мощное наводнение, погибли больше 20 человек. Видео

Число погибших от наводнения в Техасе выросло до 24
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Техасе люди гибнут от наводнения
В Техасе люди гибнут от наводнения Фото:

Трагические последствия сильных дождей и разлива реки Гуадалупе в американском штате Техас привели к гибели не менее 24 человек, включая детей. О катастрофической ситуации сообщил телеканал ABC, ссылаясь на данные местных властей.

"По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного дождя, обрушившегося на Техас, что привело к «катастрофическому» наводнению", — передает АВС. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения в нескольких пострадавших округах и подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно. В операции принимают участие элементы Береговой охраны США и другие спасательные службы.

Ранее агентство Associated Press сообщило о 13 погибших, однако число жертв продолжает расти. Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил информацию о гибели 13 человек и уточнил, что идентификация тел продолжается.

Местные власти предупреждают, что количество погибших может увеличиться, так как спасательные и поисковые работы еще не завершены. Ситуация остается напряженной, и власти призывают жителей соблюдать максимальную осторожность и следовать указаниям спасателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трагические последствия сильных дождей и разлива реки Гуадалупе в американском штате Техас привели к гибели не менее 24 человек, включая детей. О катастрофической ситуации сообщил телеканал ABC, ссылаясь на данные местных властей. "По меньшей мере 24 человека погибли в результате сильного дождя, обрушившегося на Техас, что привело к «катастрофическому» наводнению", — передает АВС. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения в нескольких пострадавших округах и подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно. В операции принимают участие элементы Береговой охраны США и другие спасательные службы. Ранее агентство Associated Press сообщило о 13 погибших, однако число жертв продолжает расти. Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил информацию о гибели 13 человек и уточнил, что идентификация тел продолжается. Местные власти предупреждают, что количество погибших может увеличиться, так как спасательные и поисковые работы еще не завершены. Ситуация остается напряженной, и власти призывают жителей соблюдать максимальную осторожность и следовать указаниям спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...