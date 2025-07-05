Галкин* и Пугачева сбежали из жаркой Италии в Юрмалу

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Пугачева с мужем переехали из Италии
Пугачева с мужем переехали из Италии Фото:

Семейный отдых Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в Италии подошел к концу. Как стало известно, знаменитая пара уже находится в Юрмале. Об этом намекнул сам Галкин, опубликовав в своем блоге фотографии, как он наслаждается десертом из местных ягод.

«Муж Аллы Пугачевой намекнул, что их семейный отдых в Италии подошел к концу и сейчас они уже находятся в другом месте», — сообщает «7дней.ru». На опубликованном снимке юморист предстал с миской, наполненной земляникой и черникой, залитыми ванильным соусом и медом. Фанаты быстро заметили, что такие ягоды трудно найти в Италии, но они характерны для прибалтийского региона, что подтвердило предположения о перемещении супругов.

Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Кипр и отправились в путешествие по Европе, посетив Италию и Рим. Переезд пары сопровождался вниманием СМИ, особенно после публикаций Галкина о личных событиях, таких как его день рождения. Традиционно супруги проводят лето в Прибалтике, несмотря на ограничения, связанные с въездом их родственников в Латвию.

*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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Семейный отдых Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в Италии подошел к концу. Как стало известно, знаменитая пара уже находится в Юрмале. Об этом намекнул сам Галкин, опубликовав в своем блоге фотографии, как он наслаждается десертом из местных ягод. «Муж Аллы Пугачевой намекнул, что их семейный отдых в Италии подошел к концу и сейчас они уже находятся в другом месте», — сообщает «7дней.ru». На опубликованном снимке юморист предстал с миской, наполненной земляникой и черникой, залитыми ванильным соусом и медом. Фанаты быстро заметили, что такие ягоды трудно найти в Италии, но они характерны для прибалтийского региона, что подтвердило предположения о перемещении супругов. Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Кипр и отправились в путешествие по Европе, посетив Италию и Рим. Переезд пары сопровождался вниманием СМИ, особенно после публикаций Галкина о личных событиях, таких как его день рождения. Традиционно супруги проводят лето в Прибалтике, несмотря на ограничения, связанные с въездом их родственников в Латвию. *Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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