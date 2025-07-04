В пермском аэропорту «Большое Савино» несколько рейсов отменены или задержаны 5 июля. Несколько рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Минск были отложены на несколько часов или отменены. Такие данные отображаются на онлайн-табло воздушной гавани.
«Утренний рейс авиакомпании Smartavia (5N 584) Пермь — Санкт-Петербург, запланированный на 07:35, был отменен. Также не состоялся обратный рейс из Санкт-Петербурга (5N 583)», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. Причины задержек официально не уточняются.
Наибольшие задержки затронули рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург (ДР 570), который вместо 05:40 вылетит только в 11:50. Рейс «Победы» (ДР 569) из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в Перми в 04:55, задерживается более чем на 6,5 часов и прибудет только к 11:30.
Еще более значительная задержка произошла с рейсом FV 6129 авиакомпании «Россия» из Сочи. Самолет, запланированный на 05:45, прибудет в «Большое Савино» только в 14:15 — с опозданием на 8,5 часов. Рейс в Сочи (FV 6130) задержан более чем на 8 часов и отправится в 15:05 вместо 06:40.
Два рейса в Минск (EO 1105 и N4 1105), запланированные на 12:35, также были отложены до 17:50. Аналогичные задержки коснулись и обратных рейсов (N4 1106 и EO 1106) из белорусской столицы. Вместо 11:30 расчетное время прибытия указано 17:05. Рейс из Махачкалы (N4 959), который должен был прибыть в Пермь в 23:40 5 июля, перенесен на 05:00 6 июля.
Ранее, 26 июня, в пермском аэропорту также фиксировались массовые задержки рейсов, включая направления в Калининград, Махачкалу и Сочи. Тогда перевозчик Nordwind объяснил сбои введением ограничений в работе ряда аэропортов Приволжского федерального округа. Таким образом, это уже второй случай за последние две недели, когда пассажиры сталкиваются с существенными изменениями в расписании вылетов из «Большого Савино».
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