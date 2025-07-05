В Рязанской области обломки беспилотника упали во двор частного дома

Обломки сбитого ночью 5 июля беспилотника упали во двор частного дома в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Ночью украинский режим предпринял очередную безрезультативную воздушную атаку на регион. Сбито два БПЛА. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома», — написал Малков в своем официальном telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
В ночь на 5 июля украинские БПЛА также были сбиты в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, всего было уничтожено более 25 вражеских дронов. Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет. Однако в одном из муниципалитетов падение обломков беспилотников привело к обрыву линий электропередачи. Энергетики оперативно восстановили энергоснабжение.
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