В аэропорту Ижевска ввели ограничения

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Аэропорт Ижевска временно закрыт
Аэропорт Ижевска временно закрыт Фото:

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале. 

Утром 5 июля также временно закрылся аэропорт Ульяновска Баратаевка. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратова.

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В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.  Утром 5 июля также временно закрылся аэропорт Ульяновска Баратаевка. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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