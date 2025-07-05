В аэропорту Ижевска ввели ограничения

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Утром 5 июля также временно закрылся аэропорт Ульяновска Баратаевка. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратова.
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