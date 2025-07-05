Ночь атак ВСУ: где были взрывы - показываем на карте

Прошедшей ночью дроны ВСУ атаковали 15 территорий России. В Рязанской области обломки дрона упали во двор частного дома. В Республике Чувашия обломки БПЛА упали на крышу предприятия и повредили склад. А в Воронежской области произошел обрыв ЛЭП в одном из муниципалитетов. В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета.
Кроме того, с ночи сохраняются ограничения на полеты в аэропортах Ульяновска, Тамбова и Нижнего Новгорода. Позже стало известно, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Иваново. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Массированная атака в Воронежской области
Больше всего беспилотников в ночь на 5 июля сбито в небе над Воронежской областью. Всего над регионом силами ПВО уничтожено 34 украинских дрона. Об этом сообщили в Миноброны РФ.
Несмотря на то, что информации о пострадавших не поступало, украинские беспилотники навредили инфраструктуре. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов региона произошел обрыв ЛЭП. Однако специалисты оперативно восстановили электричество. Кроме того, один из сбитых БПЛА повредил кровлю частного дома и гараж. Об этом в telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В Белгородской области пострадала женщина
Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено девять украинских БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки дроны ВСУ нанесли ущерб зданиям, частным домовладениям, предприятиям, личному имуществу мирных жителей. В частности, в городе Валуйки при падении обломков сбитого БПЛА пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно. Об этом Гладков написал в telegram-канале.
Обломки БПЛА упали во двор дома в Рязанской области
Ночью в небе над Рязанской областью было сбито два дрона ВСУ. Обломки одного из них упали во двор частного дома. Как сообщил губернатор региона Павел Малков в telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.
Дроны атаковали предприятие и склад в Чувашии
Два беспилотника ВСУ было сбито минувшей ночью. Один из них упал на крышу здания АО «ВНИИР». Однако предприятие уже не действовало. Работу на нем прекратили после предыдущей атаки, которая была в июне 2025 года. Второй БПЛА повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Об это написал глава Чувашской Республики Олег Николаев в telegram-канале. Он также отметил, что все службы сейчас работают в «усиленном режиме».
Тульская, Брянская, Смоленская, Ростовская и Пензенская область
В Тульской области средства ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ. В небе над Брянской областью локализовано 11 украинских дронов. Два БПЛА сбито в Смоленском регионе, еще два — в Ростовском. В Тульской области — один уничтоженный беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом пишут губернаторы данных территорий.
Другие регионы
В небе над Саратовской областью минувшей ночью сбито девять БПЛА, над Новгородской — восемь, шесть дронов ВСУ уничтожено в Курской, три — в Орловской и Ленинградской областях. Кроме того, один украинский беспилотник был сбит над Московским регионом. Информации о пострадавших и последствиях не поступало.
Атаки ВСУ продолжаются
После того как Минобороны сообщили официальную информацию, где указали о том, что за ночь было сбито 94 БПЛА, утром появились дополнительные данные. Их ведомство опубликовало в telegram-канале. С 6:00 по московскому времени до 8:00 уничтожили еще 12 дронов ВСУ. Восемь из них — над территорией Белгородской области, два — над Рязанской и по одному беспилотнику сбили над Орловской и Новгородской областями.
Татарстан: режим угрозы БПЛА
Беспилотная опасность была введена в Татарстане. Жителям сообщили, что у них могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Республики.
Аэропорты закрыты на время
По-прежнему сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ульяновска, Тамбова и Нижнего Новгорода. Утром стало известно, что к их числу прибавилась и воздушная гавань в Иваново. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
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