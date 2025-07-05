Дроны ВСУ в ночь на 5 июля атаковали Чебоксары. Об угрозе атаки дронов сообщало МЧС Чувашии.
«На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в социальных сетях ведомства.
Вооруженные силы Украины практически каждый день предпринимают попытки атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты, расположенные в приграничных и центральных областях России. Российские средства противовоздушной обороны эффективно перехватывают основную часть вражеских дронов.
Так, в ночь на 5 июля из различных регионов России поступили сообщения об атаках украинских дронов. Ударам беспилотников подверглись Белгородская, Смоленская, Воронежская, Саратовская, Тульская, Оренбургская, Ленинградская области. Факты атак БПЛА подтверждаются в Херсонской и Запорожской областях. Поступают сообщения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры. Кроме того, ограничения на полеты введены в аэропортах Пулково, Саратова, Ульяновска, Тамбова и Нижнего Новгорода. Подробности об атаках дронов ВСУ на данный момент — в материале URA.RU.
Белгородская область: пострадал мирный житель
Жительница белгородского города Валуйки пострадала из-за обломков украинского БПЛА. С травмой ноги ее оперативно доставили в больницу. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Женщину со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Саратовская область
В Энгельсе местные жители рассказали о том, что слышали около 8 хлопков в небе над городом, пишет telegram-канал Shot. Как отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем telegram-канале, в Саратове и Энгельсе имеются повреждения жилых домов. По предварительным данным, пострадавших от атак дронов нет. На месте уже работают экстренные службы.
Кроме того, в регионе введен режим опасности атак украинских дронов. В местах возможной угрозы работают системы оповещения, а все службы приведены в состояние полной готовности. Об этом Бусаргин также рассказал в telegram-канале.
Смоленская область осталась без интернета
Вечером в регионе был сбит один дрон ВСУ. Через несколько часов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, было уничтожено еще два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Однако накануне он также рассказал, что в регионе в целях безопасности были введены ограничения в работе мобильного интернета.
«В первую очередь — это меры безопасности. <...> Понимаю, что от работы интернета зависит многое, но с учетом текущей обстановки это необходимость. Враг не щадит ни объекты инфраструктуры, ни имущество, но самое главное человеческие жизни — детей, женщин, стариков. Согласитесь, что их жизнь и здоровье — это самое ценное», — написал Анохин в telegram-канале. Причем он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжают исправно функционировать.
В Чебоксарах атаковали промзону
Поступают сообщения об ударах беспилотников по столице Чувашии. Как пишет Shot, по предварительным данным, дроны ВСУ пытались атаковать одной местных предприятий в промзоне в южной части Чебоксар. Местные сообщают о нескольких громких хлопках. Факт атак подтвердили в региональном МЧС.
В Запорожской области нет электричества
В регионе из-за ударов украинских дронов фиксируются частичные отключения электричества. Повреждены несколько энергообъектов. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
«ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области», — написал Балицкий в telegram-канале.
Воронежская область: опасность атаки БПЛА
Рано утром стало известно, что украинские дроны пытаются атаковать Борисоглебск. По предварительным данным, в небе над городом было уничтожено несколько беспилотников, пишет Shot. Факт ударов подтвердил и губернатор региона Александр Гусев. О последствиях и пострадавших пока не сообщается. На фоне атак в региональный МЧС сообщил о введении в Воронежской области режима угрозы беспилотников. Граждан просят соблюдать спокойствие и дождаться команды отбоя опасности.
Тульская, Оренбургская и Ульяновская области: угроза беспилотников
В Тульской и Оренбургской областях сообщается о введении опасности атак украинских дронов. Об этом сообщил глава Тульского региона Дмитрий Миляев, а в Оренбургском — врио губернатора Евгений Солнцев, который призвал жителей внимательно следить за дальнейшими оповещениями от правительства. Глава Ульяновской области Алексей Русских также подтвердил факт введения режима угрозы беспилотников ВСУ.
Херсонская область: опасность атаки БПЛА
В Херсонской области введен режим угрозы беспилотников. Об этом в telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.
Ленинградская область
Над Тосненским районом Ленобласти силами ПВО был уничтожен беспилотник ВСУ. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, рассказал в telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. Кроме того, он сообщил, что ранее БПЛА был сбит в Гатчинском округе. Там также обошлось без последствий.
Ограничения в работе аэропортов
Ночью и до утра стали появляться сообщения о введении временных ограничений на работу аэропортов в нескольких городах России. Информация о приостановлении приема и выпуска самолетов коснулась воздушных гаваней в Тамбове (Донское), Нижнем Новгороде (Стригино), Саратове (Гагарин), Ульяновске (Баратаевака) и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
Кроме того, стало известно, что в питерском Пулково в связи с введенными ограничениями задержано больше 50 рейсов. Персонал воздушной гавани и наземные службы работают в усиленном режиме. Всем пассажирам на время ожидания предоставляют воду и еду, говорится в сообщении аэропорта в telegram-канале. На момент публикации появилось сообщение, что ограничения были сняты, об этом Кореняко написал в своем telegram-канале.
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