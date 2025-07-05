Два беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве

Над Москвой были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
Сегодня утром над регионами РФ было сбито 12 БПЛА. По данным Минобороны РФ, восемь беспилотников были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет.
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