Два беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве

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Над столицей РФ были уничтожены БПЛА самолетного типа
Над столицей РФ были уничтожены БПЛА самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Москвой были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Сегодня утром над регионами РФ было сбито 12 БПЛА. По данным Минобороны РФ, восемь беспилотников были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет.

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Над Москвой были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Сегодня утром над регионами РФ было сбито 12 БПЛА. По данным Минобороны РФ, восемь беспилотников были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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