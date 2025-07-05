РБК узнал о возможных перестановках в Совете Федерации

Сенатор от Курской области Николай Кондратьев после проведения губернаторских выборов в сентябре займет место представителя Тамбовской области в Совете Федерации. На его должность претендует олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к администрации президента и к руководству Курской области.
«Вероятным кандидатом на то, чтобы представлять в Совфеде правительство Курской области, стала известная спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова», — эту информацию сообщают два источника. Их слова приводит РБК.
Впрочем, источники оговариваются, что все это пока не окончательные решения, так как процесс согласования сенаторов проходит не одну инстанцию. В частности, кандидатуру потенциального члена Совета Федерации должна одобрить председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.
Евгения Ламонова стала обладательницей золотой медали в командном турнире по фехтованию на рапирах на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Уроженка города Курчатов, где находится Курская АЭС, она завершила обучение в Курском государственном техническом университете. Помимо значительных достижений в спорте, Ламонова также добилась успехов в политической сфере региона: с 2016 года она занимает должность депутата Курской областной думы, а с 2019 года возглавляет комитет по физической культуре и спорту.
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