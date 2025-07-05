Кофе, круассаны и кровь: российские футболисты теряют контроль в московской «Кофемании»

Известный российский футболист Федор Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось утром 5 июля в социальных сетях. Как сообщается, инцидент произошел еще в мае, но стало известно о драке только накануне. Официальных комментариев от самого Федора Смолова или его представителей пока не поступало.
Известно, что ранее в этом же кафе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двух чиновников Минпромторга. Также именно здесь произошел конфликт между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Подробнее о конфликтах, произошедших в «Кофемании» — в материале URA.RU.
Что это за кафе
Заведение находится в историческом районе Москвы — Китай-город. Согласно информации, указанной на сайте кафе, пространство работает более 20 лет. Гостям предлагают напитки и десерты на выбор. Посетители часто оставляют отзывы
Инцидент со Смоловым
О конфликте Смолова сообщил спортивный журналист Иван Карпов. В своих соцсетях он рассказал, что с футболиста требовали деньги за то, чтобы видео инцидента не попало в интернет.
«Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали. Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», — сообщает telegram-канал Ивана Карпова.
За видео конфликта вымогали 20 миллионов
По информации Sport Baza, вымогатели угрожают распространить видеозапись драки, в которой участвовал российский футболист Федор Смолов. Начиная с середины июня, знакомым спортсмена стали поступать копии видео с требованиями передать их Смолову. Сначала злоумышленники запросили один миллион рублей, затем сумма возросла до трех миллионов, а в последнее время дошла до 20 миллионов рублей.
Мужчины, участвовавшие в драке, обратились в полицию, однако следствие не установило оснований для возбуждения уголовного дела и вынесло отказное постановление. После этого видео распространилось в соц.сетях.
Федор Смолов, в свою очередь планирует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. В настоящий момент дело находится на рассмотрении.
Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за драку
Федор Смолов принес извинения посетителям московской «Кофемании» за свое поведение, которое привело к драке в заведении. Инцидент, произошедший утром 28 мая на Большой Никитской улице, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях после того, как видео с места событий стало вирусным.
На опубликованных кадрах видно, что после словесной перепалки Смолов нанес удары двум посетителям ресторана. Однако спустя некоторое время футболист подошел к другим гостям заведения и принес извинения за инцидент.
После конфликта в «Кофемании» Смолов вместе с друзьями покинуд заведение. В своем заявлении футболист выразил сожаление по поводу своего поведения и подчеркнул, что его действия были «неоправданными и неприемлемыми».
«Произошедшее не отражает моих принципов и убеждений. Я искренне извиняюсь перед всеми, кто оказался затронут этим инцидентом, в том числе перед сотрудниками и посетителями ресторана», — говорится в заявлении Смолова. В настоящее время руководство «Кофемании» и представители футболиста обсуждают возможные варианты, чтобы уладить конфликт.
Дмитрий Губерниев прокомментировал драку
Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу инцидента с участием нападающего Федора Смолова в московском кафе «Кофемания». Его комментарий является отсылкой к прошлому инциденту на Никитской улице в 2018 году, когда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев также участвовали в драке в том же заведении.
«Футболисты, хватит завтракать в "Кофемании"… Ешьте дома уже…», — пошутил в своем telegram-канале Губерниев.
Не первая драка
Кокорин и Мамаев избили чиновников Минпромторга
Восьмого октября 2018 года в московском кафе «Кофемания» произошел скандал с участием известных российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По информации ряда СМИ, спортсмены напали на чиновников Минпромторга.
Согласно отчетам, конфликт возник после того, как футболисты оскорбили Дениса Пака — директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. После замечания со стороны Пака Кокорин ударил его стулом по голове.
В результате драки Денис Пак получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы конечностей. Еще один пострадавший, генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, также получил побои, в частности удар по лицу от Мамаева.
Максим Виторган и Константин Богомолов подрались из-за слухов о романе с Ксенией Собчак
В «Кофемании» произошла драка между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. По информации СМИ, конфликт случился зимой 2019 года. Причиной столкновения, предположительно, стали слухи о романе Богомолова с телеведущей Ксенией Собчак — экс-женой Виторгана.
Свидетели сообщают, что мужчины вышли на улицу, где и произошла схватка. Богомолов вернулся в заведение с кровью на лице, обошлось без серьезных травм. «Нос вроде цел, так как скорую не вызывали, только отмывался в туалете», — делился один из посетителей кафе.
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