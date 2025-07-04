04 июля 2025

Супруга челябинского губернатора пригласила зрителей на «Курчатов фест»

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Ирина Текслер пригласила челябинцев на «Курчатов фест»
Ирина Текслер пригласила челябинцев на «Курчатов фест» Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер анонсировала программу «Курчатов феста». Он пройдет 10 и 11 июля при поддержке главы региона Алексея Текслера. 

"Уже 10 июля в первом отделении известная актриса театра и кино Дарья Мороз в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области представит интерпретацию знаменитой сказки – симфоническую сюиту «Шехеразада». За дирижерский пульт встанет художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин", — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. 

Во втором отделении концерта Государственный симфонический оркестр Челябинской области, возглавляемый художественным руководителем и главным дирижером Алексеем Рубиным, представит публике произведения выдающихся композиторов, признанные шедеврами классической музыки, уточнила супруга губернатора. 11 июля фестивальная программа продолжится выступлением выдающейся оперной певицы Хиблы Герзмава. Вместе с ней на сцену выйдет тенор Олег Долгов, солист Большого театра — ведущей оперной площадки России. Звезды мировой оперы выступят для челябинской публики в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. В концерте прозвучат арии и дуэты из произведений Пуччини, Верди и Чилеа. Дирижировать оркестром будет Алексей Рубин.

Ранее URA.RU подготовило материал, посвященный истории фестиваля и примечательным случаям прошлых лет. Также рассказали о программе, запланированной на 2025 год.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер анонсировала программу «Курчатов феста». Он пройдет 10 и 11 июля при поддержке главы региона Алексея Текслера.  "Уже 10 июля в первом отделении известная актриса театра и кино Дарья Мороз в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области представит интерпретацию знаменитой сказки – симфоническую сюиту «Шехеразада». За дирижерский пульт встанет художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин", — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.  Во втором отделении концерта Государственный симфонический оркестр Челябинской области, возглавляемый художественным руководителем и главным дирижером Алексеем Рубиным, представит публике произведения выдающихся композиторов, признанные шедеврами классической музыки, уточнила супруга губернатора. 11 июля фестивальная программа продолжится выступлением выдающейся оперной певицы Хиблы Герзмава. Вместе с ней на сцену выйдет тенор Олег Долгов, солист Большого театра — ведущей оперной площадки России. Звезды мировой оперы выступят для челябинской публики в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области. В концерте прозвучат арии и дуэты из произведений Пуччини, Верди и Чилеа. Дирижировать оркестром будет Алексей Рубин. Ранее URA.RU подготовило материал, посвященный истории фестиваля и примечательным случаям прошлых лет. Также рассказали о программе, запланированной на 2025 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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