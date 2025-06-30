Развитие «Курчатов Феста»: в Челябинске выступит Хибла Герзмава и Олег Долгов. Афиша

В Челябинске на «Курчатов Фесте» 11 июля выступит Хибла Герзмава и Олег Долгов

01 июля 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

В 2024 году на «Курчатов Фесте» выступал пианист Олег Аккуратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 10—11 июля пройдет третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». Мероприятие, основанное в 2023 году, уже успело стать визитной карточкой региона. В этом году зрителей ждут выступления Челябинского симфонического оркестра с программой мировой классики, а также оперный концерт с участием народной артистки России Хиблы Герзмавы. Об истории фестиваля, курьезах прошлых лет и программе 2025 года — в материале URA.RU. История фестиваля Первый «Курчатов Фест» состоялся в 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера как дань уважения ученому-земляку Игорю Курчатову в честь 120-летия со дня его рождения. Дебютный концерт с участием мировой оперной звезды Аиды Гарифуллиной и солистов Мариинского театра задал высочайшую планку мероприятия, которое сразу вошло в число ключевых культурных событий региона. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера фестиваль стал ежегодным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский симфонический оркестр, созданный в 2019 году при поддержке народного артиста России Дениса Мацуева по инициативе заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова, — постоянный участник и музыкальная основа фестиваля. Коллектив регулярно выступает с ведущими дирижерами страны, включая Ивана Рудина, аккомпанируя всем приглашенным звездам. Звездные выступления В 2024 году фестиваль представил две насыщенные программы: Джазовый вечер с народной артисткой Ларисой Долиной и пианистом Олегом Аккуратовым;

Оперный гала-концерт с Ильдаром Абдразаковым и солисткой Мариинского театра Еленой Стихиной. Курьезный момент Долина извинилась перед челябинкой за то, что не может принять подарок. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выступление Долиной запомнилось зрителям не только виртуозными джазовыми композициями, но и неожиданным инцидентом: певица вежливо отказалась от букета лилий, объяснив со сцены аллергическую реакцию на эти цветы. Этот эпизод получил неожиданное продолжение, когда певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время своего концерта в Анапе пошутила: «Я принимаю все букеты — аллергии нет!», что было воспринято как косвенный намек. После публичного выражения недоумения со стороны Долиной, Слава оперативно принесла извинения в соцсетях, подчеркнув глубокое уважение к коллеге. Программа «Курчатов феста-2025» В этом году фестиваль пройдет в третий раз — 10 и 11 июля. Место проведения осталось неизменным — площадь у памятника Игорю Курчатову. Концерты под открытым небом продлятся с 20:00 до 22:00. 10 июля Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина представит программу из шедевров мировой классики. В первом отделении прозвучат симфонические танцы из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», эскизы из джазовой сюиты Дмитрия Шостаковича и «Данцон» мексиканского композитора Артуро Маркеса. Во втором отделении художественное слово заслуженной артистки России Дарьи Мороз дополнит волшебную симфоническую сказку Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». За дирижерский пульт встанет маэстро Иван Рудин — художественный руководитель Московского симфонического оркестра. 11 июля Народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор) исполнят знаменитые арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других. В программе: драматические сцены из «Трубадура» и «Силы судьбы», фрагменты из «Тоски», а также другие композиции. За атмосферу на концертах будет отвечать постоянный ведущий программы «Главная роль» на канале «Россия К» Юлиан Макаров. Стоимость и ажиотаж билетов Согласно сервису «Яндекс Афиша», билеты на первый день фестиваля остаются в достатке. Ценовой диапазон — от 700 рублей до 4,5 тысячи рублей. А вот свободных мест на концерт второго дня, где выступит Хибла Герзмава, уже не осталось. Карта фестиваля На площадке фестиваля будут дежурить ГИБДД и скорая помощь Фото: сайт «Курчатов Фест» Вопрос организации Гостям советуют приходить за 20-30 минут до начала мероприятия. Особого дресс-кода нет. Организаторы обеспечат зрителей водой. На площадке будет работать буфет. В случае непогоды всем выдадут дождевики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 10—11 июля пройдет третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». Мероприятие, основанное в 2023 году, уже успело стать визитной карточкой региона. В этом году зрителей ждут выступления Челябинского симфонического оркестра с программой мировой классики, а также оперный концерт с участием народной артистки России Хиблы Герзмавы. Об истории фестиваля, курьезах прошлых лет и программе 2025 года — в материале URA.RU. Первый «Курчатов Фест» состоялся в 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера как дань уважения ученому-земляку Игорю Курчатову в честь 120-летия со дня его рождения. Дебютный концерт с участием мировой оперной звезды Аиды Гарифуллиной и солистов Мариинского театра задал высочайшую планку мероприятия, которое сразу вошло в число ключевых культурных событий региона. Челябинский симфонический оркестр, созданный в 2019 году при поддержке народного артиста России Дениса Мацуева по инициативе заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова, — постоянный участник и музыкальная основа фестиваля. Коллектив регулярно выступает с ведущими дирижерами страны, включая Ивана Рудина, аккомпанируя всем приглашенным звездам. Оперный гала-концерт с Ильдаром Абдразаковым и солисткой Мариинского театра Еленой Стихиной. Выступление Долиной запомнилось зрителям не только виртуозными джазовыми композициями, но и неожиданным инцидентом: певица вежливо отказалась от букета лилий, объяснив со сцены аллергическую реакцию на эти цветы. Этот эпизод получил неожиданное продолжение, когда певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время своего концерта в Анапе пошутила: «Я принимаю все букеты — аллергии нет!», что было воспринято как косвенный намек. После публичного выражения недоумения со стороны Долиной, Слава оперативно принесла извинения в соцсетях, подчеркнув глубокое уважение к коллеге. Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина представит программу из шедевров мировой классики. В первом отделении прозвучат симфонические танцы из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», эскизы из джазовой сюиты Дмитрия Шостаковича и «Данцон» мексиканского композитора Артуро Маркеса. Во втором отделении художественное слово заслуженной артистки России Дарьи Мороз дополнит волшебную симфоническую сказку Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». За дирижерский пульт встанет маэстро Иван Рудин — художественный руководитель Московского симфонического оркестра. Народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор) исполнят знаменитые арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других. В программе: драматические сцены из «Трубадура» и «Силы судьбы», фрагменты из «Тоски», а также другие композиции. За атмосферу на концертах будет отвечать постоянный ведущий программы «Главная роль» на канале «Россия К» Юлиан Макаров. Согласно сервису «Яндекс Афиша», билеты на первый день фестиваля остаются в достатке. Ценовой диапазон — от 700 рублей до 4,5 тысячи рублей. А вот свободных мест на концерт второго дня, где выступит Хибла Герзмава, уже не осталось. Гостям советуют приходить за 20-30 минут до начала мероприятия. Особого дресс-кода нет. Организаторы обеспечат зрителей водой. На площадке будет работать буфет. В случае непогоды всем выдадут дождевики.