В Челябинске 10—11 июля пройдет третий музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». Мероприятие, основанное в 2023 году, уже успело стать визитной карточкой региона. В этом году зрителей ждут выступления Челябинского симфонического оркестра с программой мировой классики, а также оперный концерт с участием народной артистки России Хиблы Герзмавы. Об истории фестиваля, курьезах прошлых лет и программе 2025 года — в материале URA.RU.
История фестиваля
Первый «Курчатов Фест» состоялся в 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера как дань уважения ученому-земляку Игорю Курчатову в честь 120-летия со дня его рождения. Дебютный концерт с участием мировой оперной звезды Аиды Гарифуллиной и солистов Мариинского театра задал высочайшую планку мероприятия, которое сразу вошло в число ключевых культурных событий региона.
Челябинский симфонический оркестр, созданный в 2019 году при поддержке народного артиста России Дениса Мацуева по инициативе заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова, — постоянный участник и музыкальная основа фестиваля. Коллектив регулярно выступает с ведущими дирижерами страны, включая Ивана Рудина, аккомпанируя всем приглашенным звездам.
Звездные выступления
В 2024 году фестиваль представил две насыщенные программы:
- Джазовый вечер с народной артисткой Ларисой Долиной и пианистом Олегом Аккуратовым;
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Оперный гала-концерт с Ильдаром Абдразаковым и солисткой Мариинского театра Еленой Стихиной.
Курьезный момент
Выступление Долиной запомнилось зрителям не только виртуозными джазовыми композициями, но и неожиданным инцидентом: певица вежливо отказалась от букета лилий, объяснив со сцены аллергическую реакцию на эти цветы.
Этот эпизод получил неожиданное продолжение, когда певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время своего концерта в Анапе пошутила: «Я принимаю все букеты — аллергии нет!», что было воспринято как косвенный намек. После публичного выражения недоумения со стороны Долиной, Слава оперативно принесла извинения в соцсетях, подчеркнув глубокое уважение к коллеге.
Программа «Курчатов феста-2025»
В этом году фестиваль пройдет в третий раз — 10 и 11 июля. Место проведения осталось неизменным — площадь у памятника Игорю Курчатову. Концерты под открытым небом продлятся с 20:00 до 22:00.
10 июля
Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина представит программу из шедевров мировой классики. В первом отделении прозвучат симфонические танцы из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история», эскизы из джазовой сюиты Дмитрия Шостаковича и «Данцон» мексиканского композитора Артуро Маркеса.
Во втором отделении художественное слово заслуженной артистки России Дарьи Мороз дополнит волшебную симфоническую сказку Николая Римского-Корсакова «Шехеразада». За дирижерский пульт встанет маэстро Иван Рудин — художественный руководитель Московского симфонического оркестра.
11 июля
Народная артистка России Хибла Герзмава (сопрано) и солист Большого театра Олег Долгов (тенор) исполнят знаменитые арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других. В программе: драматические сцены из «Трубадура» и «Силы судьбы», фрагменты из «Тоски», а также другие композиции.
За атмосферу на концертах будет отвечать постоянный ведущий программы «Главная роль» на канале «Россия К» Юлиан Макаров.
Стоимость и ажиотаж билетов
Согласно сервису «Яндекс Афиша», билеты на первый день фестиваля остаются в достатке. Ценовой диапазон — от 700 рублей до 4,5 тысячи рублей. А вот свободных мест на концерт второго дня, где выступит Хибла Герзмава, уже не осталось.
Карта фестиваля
Вопрос организации
Гостям советуют приходить за 20-30 минут до начала мероприятия. Особого дресс-кода нет. Организаторы обеспечат зрителей водой. На площадке будет работать буфет. В случае непогоды всем выдадут дождевики.
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