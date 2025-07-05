Зюганов настаивает на возвращении Волгограду имени Сталина. Видео

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Зюганов выразил уверенность, что его партия единогласно поддержит идею с переименованием Волгограда
Зюганов выразил уверенность, что его партия единогласно поддержит идею с переименованием Волгограда Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду название Сталинград. Об этом он сообщил на съезде партии в Московской области.

«Мы настаиваем на возвращении Сталинграду его гордого имени, которое знают на всей планете. Я думаю, съезд единогласно поддержит это», — заявил Зюганов. Его слова приводит Пятый канал. Он также отметил, что народу необходимо «вернуть правду истории».

Кроме того, лидер КПРФ сообщил о планах партии принять резолюцию по борьбе с антифашизмом, русофобией и антисоветизмом. По его словам, эти явления используются в информационной войне против России и связаны с событиями на Украине.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что не против обсудить переименование Волгограда в Сталинград, но решение должно принимать население города. Он отметил: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». В 2023 году 67% волгоградцев высказались против переименования, лишь 26% поддержали эту идею, ссылаясь на опасения высоких затрат, отсутствие смысла и негативное отношение к Иосифу Сталину.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуть Волгограду название Сталинград. Об этом он сообщил на съезде партии в Московской области. «Мы настаиваем на возвращении Сталинграду его гордого имени, которое знают на всей планете. Я думаю, съезд единогласно поддержит это», — заявил Зюганов. Его слова приводит Пятый канал. Он также отметил, что народу необходимо «вернуть правду истории». Кроме того, лидер КПРФ сообщил о планах партии принять резолюцию по борьбе с антифашизмом, русофобией и антисоветизмом. По его словам, эти явления используются в информационной войне против России и связаны с событиями на Украине. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что не против обсудить переименование Волгограда в Сталинград, но решение должно принимать население города. Он отметил: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». В 2023 году 67% волгоградцев высказались против переименования, лишь 26% поддержали эту идею, ссылаясь на опасения высоких затрат, отсутствие смысла и негативное отношение к Иосифу Сталину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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