Любовь со школьных лет, партийная верность и поздравление от Путина: Геннадию Зюганову исполнился 81 год

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов сегодня празднует свой 81-й день рождения. Знаменательный день политик отметил встречей с десантниками, где обсудил поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей.
Зюганова поздравил с днем рождения президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. А председатель Госдумы Вячеслав Володин на торжество подарил ему книгу Владимира Ленина. Подробности жизни политика — в материале URA.RU.
Кто поздравил Зюганова с днем рождения
Владимир Путин
Путин позвонил главе коммунистов, чтобы лично поздравить его с днем рождения. Об этом рассказали в пресс-службе партии.
"Да, Владимир Владимирович, приветствую вас. Спасибо большое, спасибо что не забываете в это суровое время <...> Этот диалог, он всегда помогает решать проблемы", — сказал Зюганов на видео, опубликованное пресс-службой КПРФ. На прошлый день рождения президент РФ присвоил Зюганову звание Героя Труда России.
Политик сообщил Путину о предстоящем отчетном съезде КПРФ и проинформировал, что направил политический отчет партии. Также Зюганов пообещал угостить российского лидера яблоками и клубникой.
"КНДР, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке "Сада Победы". Угостим вас вкусными яблоками и клубникой. Они шикарные", — поделился лидер КПРФ в ходе разговора с Путиным.
Александр Лукашенко
Зюганова поздравил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул значительный вклад главы КПРФ в укрепление внутренней стабильности, развитие экономического потенциала и повышение международного престижа России, охарактеризовав его работу как образец преданного служения Родине. Лукашенко пожелал лидеру Компартии РФ здоровья, счастья и благополучия.
Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин Геннадию Зюганову на день рождения книгу советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, которая была издана в 1923 году. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы РФ.
«Вячеслав Володин подарил ему одну из последних работ В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше», изданную в 1923 году», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано на сайте Госдумы.
Сам Володин отметил, что в обсуждаемой работе затрагивается вопрос совершенствования кадровой политики и функционирования государственного аппарата. Парламентарий акцентировал внимание на том, что многие идеи, изложенные Лениным, сохраняют свою значимость и в настоящее время. В заключение он рекомендовал КПРФ использовать данный материал в качестве ориентира для дальнейшей политической деятельности и пожелал имениннику благополучия, крепкого здоровья и профессиональных достижений.
Как сам Зюганов отпраздновал свой день рождения
В свой день рождения Зюганов встретился с десантниками. Где отметил, что КПРФ намерена и далее оказывать помощь военнослужащим и их родственникам, а также организовывать поставки техники в район проведения СВО.
Биография Зюганова
Детство и юность
Зюганов родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино Орловской области в семье педагогов. Его отец, Андрей Михайлович, принимал участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, а по ее окончании преподавал различные дисциплины в Мымринской средней школе. Мать, Марфа Петровна, работала учителем начальных классов.
Завершив обучение в сельской средней школе в 1961 году, он на протяжении года работал там учителем. В период с 1963 по 1966 годы проходил службу в Советской армии, где был задействован в подразделениях радиационно-химической разведки. Службу проходил в составе Группы советских войск в Германии.
В 1969 году Зюганов завершил обучение на физико-математическом факультете Орловского педагогического института, а в 1980 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1995 году ему была присуждена степень доктора философских наук.
Политическая карьера и бессменное лидерство в КПРФ
В 1966 году стал членом КПСС. С 1972 по 1983 год занимал ряд руководящих постов в Орловском областном комитете ВЛКСМ и КПСС. Затем, вплоть до 1989 года, трудился в отделе агитации и пропаганды Центрального комитета (ЦК) КПСС. В период с 1989 по 1990 год занимал должность заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.
В 1990 году он выступил в числе инициаторов основания коммунистической партии РСФСР. Позднее был избран в состав Политбюро и занял должность секретаря ЦК партии. В 1993 году был назначен председателем Центральной избирательной комиссии КПРФ, а с 1995 года является председателем ЦК КПРФ. С 1993 года избирался депутатом Государственной думы, а с 1994 года неизменно руководит фракцией КПРФ.
«Первым коммунистом на планете в новом летосчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один. Вы просто ахнете», — сказал Зюганов сентябре 2021 года.
Участие в президентских выборах
Политик четырежды участвовал в президентских выборах — в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. И каждый раз занимал второе место. В ходе избирательной кампании 1996 года в первом туре Геннадий Зюганов получил 32,03% голосов, в то время как действующий президент Борис Ельцин набрал 35,32%. Во втором туре разрыв между кандидатами увеличился до примерно 13 процентных пунктов: Ельцин одержал победу с результатом 53,82%, тогда как Зюганов получил 40,31%. В последующих выборах уровень поддержки Зюганова постепенно снижался — он набрал 29,21% голосов в 2000 году, 17,72% в 2008-м и 17,18% в 2012 году.
Личная жизнь лидера КПРФ
Супругой Геннадия Зюганова с 1967 является Надежда Зюганова (в девичестве Амеличева — прим. URA.RU), знакомство с которой произошло еще в школьные годы. В дальнейшем оба получили образование в Орловском государственном педагогическом институте, однако обучались на разных факультетах: Зюганов осваивал физико-математическое направление, тогда как его будущая жена изучала историю. У пары есть двое детей, семь внуков и одна правнучка. Его старший внук Леонид Зюганов в качестве депутата Мосгордумы в 2023 году участвовал в выборах мэра Москвы от КПРФ. На них он занял второе место, набрав 8,11% голосов.
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