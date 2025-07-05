Силовики задержали родственника экс-госсекретаря Дагестана

Задержан глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве
Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве Фото:

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

«Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве», — сообщили источники ТАСС в силовых структурах. Там же отметили, что Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Ранее Магомед-Султан Магомедов проходил по уголовному делу, связанном с хищениями. О его задержании стало известно 25 июня, однако уже на следующий день Магомедов был отпущен под подписку о невыезде.

В тот же день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к Магомедову и его родственникам. Иск касался обращения в доход государства нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт», который позднее был преобразован в ОАО «Каспетролсервис». В начале июля в администрации главы Дагестана заявили, что освобожден от должности государственного секретаря республики, которую он занимал с 2021 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в силовых структурах республики. «Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве», — сообщили источники ТАСС в силовых структурах. Там же отметили, что Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Ранее Магомед-Султан Магомедов проходил по уголовному делу, связанном с хищениями. О его задержании стало известно 25 июня, однако уже на следующий день Магомедов был отпущен под подписку о невыезде. В тот же день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к Магомедову и его родственникам. Иск касался обращения в доход государства нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт», который позднее был преобразован в ОАО «Каспетролсервис». В начале июля в администрации главы Дагестана заявили, что освобожден от должности государственного секретаря республики, которую он занимал с 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...