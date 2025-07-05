Силовики задержали родственника экс-госсекретаря Дагестана

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в силовых структурах республики.
«Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве», — сообщили источники ТАСС в силовых структурах. Там же отметили, что Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.
Ранее Магомед-Султан Магомедов проходил по уголовному делу, связанном с хищениями. О его задержании стало известно 25 июня, однако уже на следующий день Магомедов был отпущен под подписку о невыезде.
В тот же день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к Магомедову и его родственникам. Иск касался обращения в доход государства нефтеперерабатывающего завода «Дагнефтепродукт», который позднее был преобразован в ОАО «Каспетролсервис». В начале июля в администрации главы Дагестана заявили, что освобожден от должности государственного секретаря республики, которую он занимал с 2021 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.