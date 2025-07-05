Во Франции разбился самолет

В центральной Франции, на аэродроме Шатору-Виллер в департаменте Эндр разбился одномоторный самолет. Пилот, находившийся на борту, погиб, сообщило издание Le Parisien.
«Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб», — сообщило издание со ссылкой на оперативный пожарно-спасательный центр департамента Эндр. По данным ведомства, катастрофа произошла в конце взлетно-посадочной полосы аэродрома.
Самолет был одномоторным. Известно, что пилот — мужчина в возрасте 60–70 лет.
Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя во время захода на посадку, сообщили в эфире радиостанции Ici. Погибший был опытным летчиком и долгое время состоял в местном авиаклубе.
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