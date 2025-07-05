Во Франции разбился самолет

Во Франции разбился одномоторный самолет, погиб пилот
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Одномоторный самолет потерпел крушение в центральной части Франции
Одномоторный самолет потерпел крушение в центральной части Франции Фото:

В центральной Франции, на аэродроме Шатору-Виллер в департаменте Эндр разбился одномоторный самолет. Пилот, находившийся на борту, погиб, сообщило издание Le Parisien.

«Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб», — сообщило издание со ссылкой на оперативный пожарно-спасательный центр департамента Эндр. По данным ведомства, катастрофа произошла в конце взлетно-посадочной полосы аэродрома. 

Самолет был одномоторным. Известно, что пилот — мужчина в возрасте 60–70 лет.

Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя во время захода на посадку, сообщили в эфире радиостанции Ici. Погибший был опытным летчиком и долгое время состоял в местном авиаклубе.

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В центральной Франции, на аэродроме Шатору-Виллер в департаменте Эндр разбился одномоторный самолет. Пилот, находившийся на борту, погиб, сообщило издание Le Parisien. «Одномоторный самолет потерпел крушение в департаменте Эндр в центральной части Франции, на борту находился только пилот, который погиб», — сообщило издание со ссылкой на оперативный пожарно-спасательный центр департамента Эндр. По данным ведомства, катастрофа произошла в конце взлетно-посадочной полосы аэродрома.  Самолет был одномоторным. Известно, что пилот — мужчина в возрасте 60–70 лет. Предварительной причиной инцидента стал отказ двигателя во время захода на посадку, сообщили в эфире радиостанции Ici. Погибший был опытным летчиком и долгое время состоял в местном авиаклубе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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