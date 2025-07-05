Федор Смолов выплатил миллион рублей мужчине за удар по лицу

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Смолов выплатил 1 миллион рублей потерпевшему в драке
Смолов выплатил 1 миллион рублей потерпевшему в драке Фото:

Футболист Федор Смолов выплатил миллион рублей мужчине, пострадавшему в конфликте в московском кафе «Кофемания». Об этом сообщил telegram-канал Sport Baza.

«Федор Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в конфликте в „Кофемании“. Также он извинился за свой поступок перед пострадавшим», — сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, футболист выплатил компенсацию еще 11 июня, чтобы возместить ущерб и попытаться примириться с пострадавшим.

По информации источников, Смолов был готов увеличить сумму компенсации, однако настаивал, что речь идет исключительно о возмещении ущерба пострадавшему. Группа лиц-вымогателей потребовали от спортсмена 20 миллионов рублей. От такого предложения Смолов отказался.

Средства были переведены через нотариуса на счет в одном из крупнейших российских банков и до сих пор доступны для получения. Представители потерпевшего пока не воспользовались компенсацией и отказали Смолову в личной встрече с пострадавшим.

Как уточняют источники telegram-канала, после попытки примирения группа лиц начала вымогать у Смолова крупную сумму и опубликовала в интернете видео инцидента после отказа футболиста идти на их условия. В настоящее время полиция приступила к проверке по факту возможного вымогательства.

Ранее сообщалось, что еще в мае Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось в социальных сетях.

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Футболист Федор Смолов выплатил миллион рублей мужчине, пострадавшему в конфликте в московском кафе «Кофемания». Об этом сообщил telegram-канал Sport Baza. «Федор Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в конфликте в „Кофемании“. Также он извинился за свой поступок перед пострадавшим», — сообщил telegram-канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, футболист выплатил компенсацию еще 11 июня, чтобы возместить ущерб и попытаться примириться с пострадавшим. По информации источников, Смолов был готов увеличить сумму компенсации, однако настаивал, что речь идет исключительно о возмещении ущерба пострадавшему. Группа лиц-вымогателей потребовали от спортсмена 20 миллионов рублей. От такого предложения Смолов отказался. Средства были переведены через нотариуса на счет в одном из крупнейших российских банков и до сих пор доступны для получения. Представители потерпевшего пока не воспользовались компенсацией и отказали Смолову в личной встрече с пострадавшим. Как уточняют источники telegram-канала, после попытки примирения группа лиц начала вымогать у Смолова крупную сумму и опубликовала в интернете видео инцидента после отказа футболиста идти на их условия. В настоящее время полиция приступила к проверке по факту возможного вымогательства. Ранее сообщалось, что еще в мае Смолов стал участником драки в одном из московских кафе. Видео инцидента с его участием распространилось в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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