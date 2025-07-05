Еще один БПЛА уничтожен над столицей РФ

Над российской столицей уничтожен четвертый БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Москвой уничтожен четвертый за сутки беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в telegram-канале.
Четвертый по счету БПЛА был уничтожен спустя примерно 25 минут после третьего. До этого утром говорилось об уничтожении первых двух вражеских БПЛА.
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