Аэропорт Сочи задержал 25 рейсов

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Аэропорт Сочи задержал 25 рейсов
Аэропорт Сочи задержал 25 рейсов Фото:

В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет. Большинство из них — на направлениях между Москвой и Сочи. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Большинство задержанных бортов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция), следует из онлайн-табло. Всего задержано 25 рейсов. 

В самой авиакомпании подчеркнули, что возможны вынужденные изменения. В гавани предупредили о потенциальных переносах, отменах или объединениях рейсов. Об этом сообщалось в telegram-канале сочинского аэропорта. При этом само учреждение работает в штатном режиме. В администрации аэропорта уточнили также, что для оперативного обслуживания пассажиров усилено дежурство персонала, а в залах ожидания работают менеджеры по сервису, обеспечивая пассажиров всем необходимым.

В ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали рейсы в связи с ограничениями на перелеты из-за массированной атаки украинских беспилотников. Это привело к задержкам рейсов. Только в Шереметьево и Пулково задержали свыше 50-ти. 

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В аэропорту Сочи 25 рейсов задержали на прилет и вылет. Большинство из них — на направлениях между Москвой и Сочи. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани. Большинство задержанных бортов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также задержаны рейсы на вылет из Сочи в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью (Турция), следует из онлайн-табло. Всего задержано 25 рейсов.  В самой авиакомпании подчеркнули, что возможны вынужденные изменения. В гавани предупредили о потенциальных переносах, отменах или объединениях рейсов. Об этом сообщалось в telegram-канале сочинского аэропорта. При этом само учреждение работает в штатном режиме. В администрации аэропорта уточнили также, что для оперативного обслуживания пассажиров усилено дежурство персонала, а в залах ожидания работают менеджеры по сервису, обеспечивая пассажиров всем необходимым. В ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали рейсы в связи с ограничениями на перелеты из-за массированной атаки украинских беспилотников. Это привело к задержкам рейсов. Только в Шереметьево и Пулково задержали свыше 50-ти. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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