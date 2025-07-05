В ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали рейсы в связи с ограничениями на перелеты из-за массированной атаки украинских беспилотников. Причем некоторые авиарейсы были отменены вовсе. Больше всего задержек — в московском Шереметьево и петербургском Пулково.
Один из пассажиров рассказал журналистам, что его самолет практически уже долетел до Санкт-Петербурга, но затем был вынужден развернуться обратно. Также очевидцы рассказывают, что их периодически просили вернуться с борта в терминал и обратно. URA.RU рассказывает, какие аэропорты перенесли рейсы и можно ли уже сейчас вылететь.
Дроны и ветер: более 20 рейсов задержали в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево из-за усиления ветра и угрозы атаки беспилотников более 20 рейсов оказались задержаны, а несколько и вовсе отменены. Затем в самой воздушной гавани подтвердили, что Шереметьево в настоящее время осуществляет лишь прием воздушных судов, а вылеты временно не производятся. Ограничения на полеты были введены с 9 утра по Москве.
Причиной задержек стали сильный ветер, а также опасность атаки дронов. Еще утром глава столицы Сергей Собянин также писал, что средства ПВО сбили два дрона, которые летели в направлении города.
Сотни человек не могли покинуть аэропорт
По итогу сотни пассажиров не могут покинуть Шереметьево: рейсы массово переносятся и отменяются, а людей зачастую удерживают в салонах самолетов по несколько часов. Некоторые из них отмечали, что уже длительное время находятся на борту без ясной информации — экипажи предоставляли воду, но подробностей не сообщали.
Пассажирка рейса SU 1610, которая с 8:30 утра пыталась вылететь в Сочи, рассказала MSK1.RU, что ее десятилетний сын рискует опоздать на спортивные сборы из-за задержки. По ее словам, сначала рейс дважды переносили, затем пассажиров пригласили на борт, где они провели более полутора часов. Все это время, по ее словам, семья не получала никакой дополнительной информации.
По прошествии почти двух часов людей вернули обратно в здание аэропорта. Очевидцы отмечают, что в терминале сейчас наблюдается большое скопление пассажиров.
Задержки касаются не только направлений в Сочи, но и других городов — например, пассажиры рейса SU 1416 в Екатеринбург находились на борту более двух часов. Согласно расписанию, вылет был запланирован на 09:30, однако его неоднократно переносили.
Самолет почти долетел до Петербурга, а затем развернулся
По сообщениям telegram-каналов, некоторые рейсы из Москвы в Санкт-Петербург остаются задержанными уже свыше десяти часов. Один из пассажиров рассказал, что их самолет практически долетел до Петербурга, однако был вынужден вернуться обратно в Шереметьево. После этого рейс несколько раз переносился.
Работа в усиленном режиме
Позже авиакомпания «Аэрофлот» объявила о корректировках расписания рейсов из-за ограничений в ряде аэропортов Центрального федерального округа. В пресс-службе отметили, что все соответствующие службы и call-центр компании работают в усиленном режиме для минимизации задержек и своевременного информирования пассажиров.
Ограничения сняты спустя четыре часа
Временные ограничения на перелеты в аэропорту Шереметьево были сняты к 13:00 (мск) — спустя примерно четыре часа. Об этом сообщили в Росавиации. В ведомстве уточнили, что рейсы на прилет теперь принимаются в штатном режиме. Вылеты осуществляются по мере очередности. Представители Шереметьево добавили, что в данный момент скопления пассажиров в терминалах отсутствуют.
В Пулково вводили и снимали ограничения всю ночь
В петербургском аэропорту Пулково ночью также были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В результате было задержано более 50 самолетов, а около 20 — отменены вовсе. Сначала о введении плана «Ковер» сообщалось в 23:24 (мск), затем ближе к двум ночи сообщили об их снятии. Однако спустя несколько часов в районе шести утра полеты вновь были ограничены.
В связи с вынужденными задержками пассажирам предоставлялись необходимые услуги — вода и питание. Также им раздавали около 500 туристических ковриков, так как люди были вынуждены провести в аэропорту всю ночь. Представители авиакомпании работали в усиленном режиме и пересматривали расписания рейсов. К восьми утра по Москве из аэропорта вылетели 23 самолета.
Северо-Западная транспортная прокуратура также сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту Пулково. Об этом сообщалось в telegram-канале ведомства.
По данным ряда СМИ, причиной ограничений стала атака дронов ВСУ на территории Ленинградской области. Информация о массовых задержках и отменах рейсов появилась на табло аэропорта и в telegram-каналах. Минобороны также сообщало об атаках дронов ВСУ на российские регионы.
Ограничения на полеты по всей России
Другие регионы РФ также были вынуждены ввести ограничения на полеты. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения затронули аэропорты Тамбова, Самары, Ульяновска, Ижевска, Иванова, Кирова и Ярославля. Кроме того, массовые задержки и отмены рейсов зафиксированы в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Нижнем Новгороде и Казани.
В результате введения ограничений в Перми задерживаются 11 рейсов, один отменен. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово также наблюдаются массовые задержки авиавылетов, в том числе в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. В Челябинске утренние рейсы в Санкт-Петербург перенесены на более позднее время, а один отменен. Тюменский аэропорт Рощино задержал два рейса в Санкт-Петербург и отменил еще один.
Спустя время ограничения были сняты в Ульяновске, Саратове и Ижевске. Об этом сообщили в Росавиации.
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