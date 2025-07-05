На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — передает telegram-канале информцентра по работе объекта. В сообщении указано, что всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, просят соблюдать спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности.
Ранее, 3 июня, движение по Крымскому мосту уже приостанавливали. В середине месяца также сообщалось о массированной пробке, тогда на подъезде к мосту со стороны Тамани в очереди стояли около 520 автомобилей. Время ожидания составляло примерно до двух часов.
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