КПРФ попросит Путина переименовать Волгоград

Съезд КПРФ 5 июля принял резолюцию о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия — Сталинград и Сталинградская область. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.
"Партия КПРФ выступит с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область. Съезд партии рассмотрит документ, который связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина, — пояснил Новиков, предает РИА Новости.
Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград поднимался и ранее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно выступал с подобной инициативой, а президент Владимир Путин заявлял, что решение должны принимать сами жители города. В 2023 году большинство волгоградцев высказались против переименования, опасаясь высоких затрат и негативно относясь к фигуре Иосифа Сталина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.