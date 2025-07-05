КПРФ попросит Путина переименовать Волгоград

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Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что партия обратится к Путину
Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков сообщил, что партия обратится к Путину Фото:

Съезд КПРФ 5 июля принял резолюцию о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия — Сталинград и Сталинградская область. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков.

"Партия КПРФ выступит с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область. Съезд партии рассмотрит документ, который связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина, — пояснил Новиков, предает РИА Новости.

Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград поднимался и ранее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно выступал с подобной инициативой, а президент Владимир Путин заявлял, что решение должны принимать сами жители города. В 2023 году большинство волгоградцев высказались против переименования, опасаясь высоких затрат и негативно относясь к фигуре Иосифа Сталина.

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Съезд КПРФ 5 июля принял резолюцию о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия — Сталинград и Сталинградская область. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков. "Партия КПРФ выступит с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область. Съезд партии рассмотрит документ, который связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина, — пояснил Новиков, предает РИА Новости. Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград поднимался и ранее. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов неоднократно выступал с подобной инициативой, а президент Владимир Путин заявлял, что решение должны принимать сами жители города. В 2023 году большинство волгоградцев высказались против переименования, опасаясь высоких затрат и негативно относясь к фигуре Иосифа Сталина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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