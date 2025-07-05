Пассажиры, застрявшие в Шереметьево нашли неожиданный способ провести время

Пассажиры, застрявшие в Шереметьево играют на скрипках, баянах и поют
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в Шереметьево: застрявшие пассажиры устроили музыкальный вечер
Концерт в Шереметьево: застрявшие пассажиры устроили музыкальный вечер Фото:

Пассажиры, застрявшие в московском аэропорту Шереметьево, решили скрасить долгое ожидание с помощью музыки. Один из них достал скрипку, другой — баян, и вскоре к ним присоединились другие, начав петь. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«Сначала один из пассажиров достал скрипку и заиграл — это подняло настроение всем вокруг. Вскоре подтянулись другие: кто-то пел, кто-то принес баян. Настоящий концерт начался у выхода 104», — передает telegram-канал Baza.

Как уточняет издание, веселая импровизация произошла на фоне задержек рейсов. Один из очевидцев, ожидающий вылет во Владивосток, поделился, что именно у выхода 104 собралась самая жизнерадостная компания — с музыкой и песнями.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали или отменили рейсы из-за атаки украинских беспилотников. Больше всего пострадали московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково. Пассажиры сообщают, что некоторые самолеты разворачивались в воздухе, а людей просили то возвращаться в терминал, то снова проходить на посадку.

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Пассажиры, застрявшие в московском аэропорту Шереметьево, решили скрасить долгое ожидание с помощью музыки. Один из них достал скрипку, другой — баян, и вскоре к ним присоединились другие, начав петь. Об этом сообщается в социальных сетях.  «Сначала один из пассажиров достал скрипку и заиграл — это подняло настроение всем вокруг. Вскоре подтянулись другие: кто-то пел, кто-то принес баян. Настоящий концерт начался у выхода 104», — передает telegram-канал Baza. Как уточняет издание, веселая импровизация произошла на фоне задержек рейсов. Один из очевидцев, ожидающий вылет во Владивосток, поделился, что именно у выхода 104 собралась самая жизнерадостная компания — с музыкой и песнями. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 5 июля до 16 российских аэропортов задержали или отменили рейсы из-за атаки украинских беспилотников. Больше всего пострадали московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково. Пассажиры сообщают, что некоторые самолеты разворачивались в воздухе, а людей просили то возвращаться в терминал, то снова проходить на посадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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