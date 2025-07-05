В Кунгуре (Пермский край) впервые состоялось световое шоу дронов, завершившее церемонию открытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Беспилотники в ночном небе выстраивались в различные фигуры.
«Десятки беспилотников выстроились в небе в различные фигуры, сопровождая главное событие программы. Это первый опыт использования дрон-шоу в рамках „Небесной ярмарки“», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU рассказывало, что главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». «Небесная ярмарка» продлится с 5 по 9 июля. Полеты и подъемы на воздушных шарах в Кунгуре будут проводить во все дни фестиваля.
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