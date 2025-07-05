05 июля 2025

Световое шоу дронов впервые состоялось на пермском фестивале «Небесная ярмарка». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники выстраивались в различные фигуры
Беспилотники выстраивались в различные фигуры Фото:

В Кунгуре (Пермский край) впервые состоялось световое шоу дронов, завершившее церемонию открытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Беспилотники в ночном небе выстраивались в различные фигуры.

«Десятки беспилотников выстроились в небе в различные фигуры, сопровождая главное событие программы. Это первый опыт использования дрон-шоу в рамках „Небесной ярмарки“», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. 

Ранее URA.RU рассказывало, что главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». «Небесная ярмарка» продлится с 5 по 9 июля. Полеты и подъемы на воздушных шарах в Кунгуре будут проводить во все дни фестиваля.

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В Кунгуре (Пермский край) впервые состоялось световое шоу дронов, завершившее церемонию открытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Беспилотники в ночном небе выстраивались в различные фигуры. «Десятки беспилотников выстроились в небе в различные фигуры, сопровождая главное событие программы. Это первый опыт использования дрон-шоу в рамках „Небесной ярмарки“», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.  Ранее URA.RU рассказывало, что главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». «Небесная ярмарка» продлится с 5 по 9 июля. Полеты и подъемы на воздушных шарах в Кунгуре будут проводить во все дни фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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