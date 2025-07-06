«Задача — заработать»: Павел Сердюк оценил идею ремейка «Моей прекрасной няни»

Актер Павел Сердюк считает, что у создателей ремейка нашумевшего сериала «Моя прекрасная няня» стоит одна задача — заработать, как это происходит со многими проектами-камбэками. По словам исполнителя роли Дениса Шаталина — сына главного героя в исполнении Сергея Жигунова — он желает удачи проекту. Об этом актер сообщил в беседе с URA.RU.
«Если сегодня это будет интересно молодому поколению, почему нет. Вопрос в том, что когда люди берутся делать то, что уже имело успех в нашей стране, нужно сделать это лучше или как минимум не хуже. Если сделать хуже, наверное, будет обидно — зачем тогда это было нужно? Но так или иначе, основная задача у людей, которые делают подобные штуки — заработать. И все заработают. Я могу пожелать проекту и создателям только удачи. И чтобы у них все получилось хорошо», — пожелал актер.
Этой осенью планируется запуск сериала «Няня Оксана» с юмористкой, астрологом Олесей Иванченко и актером Виктором Хориняком в главных ролях. По мнению Сердюка, оценивать этичность ситуации после смерти исполнительницы главной роли в оригинальном сериале Анастасии Заворотнюк, не стоит.
«В отношении искусства (неважно, какого — кино, сериалы, домино…), не вижу ничего не этичного. Хит Леджер умер после сыгранной роли Джокера. Думаете, не этично теперь снимать Бэтмена? Все мы однажды приходим сюда и у всех один конец. И после нас будут другие и будут делать все то же. Как говорил нам мастер Алексей Игоревич Шейнин: „В искусстве было все, кроме вас“. Да и вообще, мне кажется, этические соображения — это немного не про эту профессию».
Павел считает, что в целом проект закончился еще после «Моя прекрасная няня 2». Что планируют воспроизвести на экранах новые режиссеры и продюсеры — зритель узнает осенью.
Проект с Анастасией Заворотнюк в главной роли выходил на экраны с 2004 по 2009 годы.
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