05 июля 2025

Власти Украины сорвали визит Порошенко* в Европу

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-президента Украины Порошенко не пустили в командировку в Испанию и Италию
Экс-президента Украины Порошенко не пустили в командировку в Испанию и Италию Фото:

Власти Украины запретили международные поездки бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в Испанию и Италию. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» на официальном сайте политической силы.

«Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера „Европейской солидарности“ — в Мадрид... и в Рим», — говорится в заявлении партии. Там также уточнили, что Порошенко планировал принять участие в мероприятиях, посвященных поддержке Украины и укреплению международных связей, однако соответствующие разрешения со стороны государственных органов он не получил.

Петр Порошенко в комментарии к ситуации подверг критике действия украинских властей, назвав их некомпетентными и обвиняя ответственных за дипломатическую сферу в неэффективном управлении. По его словам, ограничения на выезд создают препятствия для международной деятельности оппозиции и мешают продвижению интересов Украины на внешней арене.

Ранее бывший президент Украины неоднократно обвинял действующего главу государства Владимира Зеленского в авторитарных методах управления и призывал не удерживать власть любой ценой. Порошенко считает, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты «ползучего авторитаризма».

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Власти Украины запретили международные поездки бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в Испанию и Италию. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность» на официальном сайте политической силы. «Власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера „Европейской солидарности“ — в Мадрид... и в Рим», — говорится в заявлении партии. Там также уточнили, что Порошенко планировал принять участие в мероприятиях, посвященных поддержке Украины и укреплению международных связей, однако соответствующие разрешения со стороны государственных органов он не получил. Петр Порошенко в комментарии к ситуации подверг критике действия украинских властей, назвав их некомпетентными и обвиняя ответственных за дипломатическую сферу в неэффективном управлении. По его словам, ограничения на выезд создают препятствия для международной деятельности оппозиции и мешают продвижению интересов Украины на внешней арене. Ранее бывший президент Украины неоднократно обвинял действующего главу государства Владимира Зеленского в авторитарных методах управления и призывал не удерживать власть любой ценой. Порошенко считает, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты «ползучего авторитаризма». *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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