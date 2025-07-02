Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует авторитаризм в политике, удерживая власть, и рискует получить массовое недовольство среди граждан. Об этом заявил бывший глава страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), выступив с резкой критикой в адрес своего коллеги.
«Украинский президент проявляет авторитарные инстинкты и пытается устранить политических оппонентов. Зеленскому стоит прислушаться, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — процитировала Порошенко газета The Times. Он призвал действующего президента отказаться от попыток удержать власть.
Порошенко подчеркнул, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты ползучего авторитаризма. Также он отметил: Зеленский допустил ряд серьезных ошибок на международной арене, которые негативно сказались как на его репутации, так и на положении Украины. В качестве примера он привел февральскую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, назвав ее катастрофической.
Как сообщало URA.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвинили Зеленского в утрате легитимности и попытках сохранить власть, связывая его действия с эскалацией конфликта и ростом числа терактов. Володин заявил, что глава Украины старается удержаться любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за нее.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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