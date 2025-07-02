Порошенко* обвинил Зеленского в присвоении власти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Порошенко* раскритиковал действия Зеленского на посту президента
Порошенко* раскритиковал действия Зеленского на посту президента Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует авторитаризм в политике, удерживая власть, и рискует получить массовое недовольство среди граждан. Об этом заявил бывший глава страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), выступив с резкой критикой в адрес своего коллеги.

«Украинский президент проявляет авторитарные инстинкты и пытается устранить политических оппонентов. Зеленскому стоит прислушаться, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — процитировала Порошенко газета The Times. Он призвал действующего президента отказаться от попыток удержать власть.

Порошенко подчеркнул, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты ползучего авторитаризма. Также он отметил: Зеленский допустил ряд серьезных ошибок на международной арене, которые негативно сказались как на его репутации, так и на положении Украины. В качестве примера он привел февральскую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, назвав ее катастрофической.

Как сообщало URA.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвинили Зеленского в утрате легитимности и попытках сохранить власть, связывая его действия с эскалацией конфликта и ростом числа терактов. Володин заявил, что глава Украины старается удержаться любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за нее.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует авторитаризм в политике, удерживая власть, и рискует получить массовое недовольство среди граждан. Об этом заявил бывший глава страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), выступив с резкой критикой в адрес своего коллеги. «Украинский президент проявляет авторитарные инстинкты и пытается устранить политических оппонентов. Зеленскому стоит прислушаться, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — процитировала Порошенко газета The Times. Он призвал действующего президента отказаться от попыток удержать власть. Порошенко подчеркнул, что действия нынешнего руководства страны приобретают черты ползучего авторитаризма. Также он отметил: Зеленский допустил ряд серьезных ошибок на международной арене, которые негативно сказались как на его репутации, так и на положении Украины. В качестве примера он привел февральскую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, назвав ее катастрофической. Как сообщало URA.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвинили Зеленского в утрате легитимности и попытках сохранить власть, связывая его действия с эскалацией конфликта и ростом числа терактов. Володин заявил, что глава Украины старается удержаться любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за нее. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...