05 июля 2025
04 июля 2025

Вот это клев: челябинец за несколько часов поймал более 15 килограммов щуки. Фото

Житель Кусы поймал более 15 килограммов щуки на Долгобродском водохранилище
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупных щук удалось поймать спиннингом
Крупных щук удалось поймать спиннингом Фото:

Житель Кусы Челябинской области Олег Большаков поймал более 15 килограммов щуки на Долгобродском водохранилище на реке Уфе. Отдельные экземпляры весили около двух килограммов. Снимками своего улова мужчина поделился в соцсетях.

«Рыбной ловлей на спиннинг Олег увлекается с 10 лет, и рыбацкая удача ему не изменяет! 4 июля на Долгобродском водохранилище на его спиннинг отлично клевала щука. Общий вес улова — более 15 килограммов», — говорится в сообщении telegram-канала «Жизнь района».

По информации издания, самый крупный улов челябинца составили две крупные щуки весом 1,7 и 1,8 килограмма. Он регулярно занимается рыбалкой и делится результатами своих выездов в социальных сетях.

Как сообщало URA.RU ранее, главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов продемонстрировал успешный улов. Ему удалось поймать на спиннинг крупного сома. 

Мужчина увлекается рыбалкой с детства
Мужчина увлекается рыбалкой с детства
Фото:

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Житель Кусы Челябинской области Олег Большаков поймал более 15 килограммов щуки на Долгобродском водохранилище на реке Уфе. Отдельные экземпляры весили около двух килограммов. Снимками своего улова мужчина поделился в соцсетях. «Рыбной ловлей на спиннинг Олег увлекается с 10 лет, и рыбацкая удача ему не изменяет! 4 июля на Долгобродском водохранилище на его спиннинг отлично клевала щука. Общий вес улова — более 15 килограммов», — говорится в сообщении telegram-канала «Жизнь района». По информации издания, самый крупный улов челябинца составили две крупные щуки весом 1,7 и 1,8 килограмма. Он  регулярно занимается рыбалкой и делится результатами своих выездов в социальных сетях. Как сообщало URA.RU ранее, главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов продемонстрировал успешный улов. Ему удалось поймать на спиннинг крупного сома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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