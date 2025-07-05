Житель Кусы Челябинской области Олег Большаков поймал более 15 килограммов щуки на Долгобродском водохранилище на реке Уфе. Отдельные экземпляры весили около двух килограммов. Снимками своего улова мужчина поделился в соцсетях.
«Рыбной ловлей на спиннинг Олег увлекается с 10 лет, и рыбацкая удача ему не изменяет! 4 июля на Долгобродском водохранилище на его спиннинг отлично клевала щука. Общий вес улова — более 15 килограммов», — говорится в сообщении telegram-канала «Жизнь района».
По информации издания, самый крупный улов челябинца составили две крупные щуки весом 1,7 и 1,8 килограмма. Он регулярно занимается рыбалкой и делится результатами своих выездов в социальных сетях.
Как сообщало URA.RU ранее, главный врач районной больницы села Аргаяш Александр Попов продемонстрировал успешный улов. Ему удалось поймать на спиннинг крупного сома.
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