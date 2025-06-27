Главный врач районной больницы села Аргаяш Челябинской области Александр Попов продемонстрировал улов — крупного сома, пойманного на спиннинг. Соответствующая фотография с рыбалки появилась в официальном telegram-канале министерства здравоохранения региона.
«Речная рыба является источником животного белка, необходимого для восстановления тканей организма, она содержит витамины группы B, фосфор, калий и другие важные минералы, положительно влияющие на состояние хрящевых и соединительных тканей. Регулярное потребление жирной речной рыбы — карпа, щуки или судака — обеспечивает поступление омега-3-жирных кислот, снижающих воспалительные процессы и улучшающих подвижность суставов», — приводятся в сообщении ведомства слова Александра Попова.
Главный врач рекомендовал включать свежевыловленную речную рыбу в рацион хотя бы дважды в неделю. При этом важно соблюдать правила приготовления и термической обработки, отметил медик.
Как сообщало URA.RU ранее, в городе Трехгорном местный рыбак Артем Гунин выловил щуку, которую жители назвали монстром. Вес хищницы составил почти восемь килограммов.
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