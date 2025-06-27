27 июня 2025

Челябинский медик похвастался огромным сомом. Фото

Главврач больницы Аргаяша Попов продемонстрировал улов на рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
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Медику удалось поймать большую рыбу
Медику удалось поймать большую рыбу Фото:

Главный врач районной больницы села Аргаяш Челябинской области Александр Попов продемонстрировал улов — крупного сома, пойманного на спиннинг. Соответствующая фотография с рыбалки появилась в официальном telegram-канале министерства здравоохранения региона.

«Речная рыба является источником животного белка, необходимого для восстановления тканей организма, она содержит витамины группы B, фосфор, калий и другие важные минералы, положительно влияющие на состояние хрящевых и соединительных тканей. Регулярное потребление жирной речной рыбы — карпа, щуки или судака — обеспечивает поступление омега-3-жирных кислот, снижающих воспалительные процессы и улучшающих подвижность суставов», — приводятся в сообщении ведомства слова Александра Попова.

Главный врач рекомендовал включать свежевыловленную речную рыбу в рацион хотя бы дважды в неделю. При этом важно соблюдать правила приготовления и термической обработки, отметил медик.

Как сообщало URA.RU ранее, в городе Трехгорном местный рыбак Артем Гунин выловил щуку, которую жители назвали монстром. Вес хищницы составил почти восемь килограммов.

Главврач поделился снимком крупного улова
Главврач поделился снимком крупного улова
Фото:

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Главный врач районной больницы села Аргаяш Челябинской области Александр Попов продемонстрировал улов — крупного сома, пойманного на спиннинг. Соответствующая фотография с рыбалки появилась в официальном telegram-канале министерства здравоохранения региона. «Речная рыба является источником животного белка, необходимого для восстановления тканей организма, она содержит витамины группы B, фосфор, калий и другие важные минералы, положительно влияющие на состояние хрящевых и соединительных тканей. Регулярное потребление жирной речной рыбы — карпа, щуки или судака — обеспечивает поступление омега-3-жирных кислот, снижающих воспалительные процессы и улучшающих подвижность суставов», — приводятся в сообщении ведомства слова Александра Попова. Главный врач рекомендовал включать свежевыловленную речную рыбу в рацион хотя бы дважды в неделю. При этом важно соблюдать правила приготовления и термической обработки, отметил медик. Как сообщало URA.RU ранее, в городе Трехгорном местный рыбак Артем Гунин выловил щуку, которую жители назвали монстром. Вес хищницы составил почти восемь килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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