В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

В аэропорту Шереметьево сохраняются задержки отправления ряда внутренних и международных рейсов, запланированных на 5 июля. Об этом сообщает корреспондент с места событий. Согласно данным на табло вылетов, пассажиры рейсов в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также в Минск, Алматы и Ереван по-прежнему ожидают отправления утром и днем в воскресенье.
Некоторые рейсы были отменены, пассажирам предложено переоформить билеты на стойках регистрации. «Пассажирам отмененных рейсов сотрудники аэропорта помогают с переоформлением билетов», — пишет РИА Новости.
В залах ожидания аэропорта наблюдается значительное скопление людей, часть пассажиров размещается на полу, чтобы отдохнуть во время длительного ожидания. Несмотря на это, в зоне прилета внутренних рейсов обстановка спокойная: очередей и длительного ожидания внутри самолетов не зафиксировано. О причинах задержек официальная информация пока отсутствует.
По состоянию на 21:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево было аннулировано 174 рейса на прилет и вылет. О текущей ситуации сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, более чем на два часа были отложены еще 47 рейсов. Представители авиаперевозчиков и аэропорта оказывают необходимую помощь пассажирам и занимаются их информированием, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.