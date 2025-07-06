В Шереметьево готовят к вылету задержанные рейсы

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Некоторым предлагают переоформить билеты
Некоторым предлагают переоформить билеты Фото:

В аэропорту Шереметьево сохраняются задержки отправления ряда внутренних и международных рейсов, запланированных на 5 июля. Об этом сообщает корреспондент с места событий. Согласно данным на табло вылетов, пассажиры рейсов в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также в Минск, Алматы и Ереван по-прежнему ожидают отправления утром и днем в воскресенье.

Некоторые рейсы были отменены, пассажирам предложено переоформить билеты на стойках регистрации. «Пассажирам отмененных рейсов сотрудники аэропорта помогают с переоформлением билетов», — пишет РИА Новости.

В залах ожидания аэропорта наблюдается значительное скопление людей, часть пассажиров размещается на полу, чтобы отдохнуть во время длительного ожидания. Несмотря на это, в зоне прилета внутренних рейсов обстановка спокойная: очередей и длительного ожидания внутри самолетов не зафиксировано. О причинах задержек официальная информация пока отсутствует.

По состоянию на 21:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево было аннулировано 174 рейса на прилет и вылет. О текущей ситуации сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, более чем на два часа были отложены еще 47 рейсов. Представители авиаперевозчиков и аэропорта оказывают необходимую помощь пассажирам и занимаются их информированием, передает RT.

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В аэропорту Шереметьево сохраняются задержки отправления ряда внутренних и международных рейсов, запланированных на 5 июля. Об этом сообщает корреспондент с места событий. Согласно данным на табло вылетов, пассажиры рейсов в Калининград, Волгоград, Ижевск, Нижний Новгород, а также в Минск, Алматы и Ереван по-прежнему ожидают отправления утром и днем в воскресенье. Некоторые рейсы были отменены, пассажирам предложено переоформить билеты на стойках регистрации. «Пассажирам отмененных рейсов сотрудники аэропорта помогают с переоформлением билетов», — пишет РИА Новости. В залах ожидания аэропорта наблюдается значительное скопление людей, часть пассажиров размещается на полу, чтобы отдохнуть во время длительного ожидания. Несмотря на это, в зоне прилета внутренних рейсов обстановка спокойная: очередей и длительного ожидания внутри самолетов не зафиксировано. О причинах задержек официальная информация пока отсутствует. По состоянию на 21:00 по московскому времени в аэропорту Шереметьево было аннулировано 174 рейса на прилет и вылет. О текущей ситуации сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, более чем на два часа были отложены еще 47 рейсов. Представители авиаперевозчиков и аэропорта оказывают необходимую помощь пассажирам и занимаются их информированием, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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