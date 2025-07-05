05 июля 2025

В Шереметьево произошел коллапс из-за украинских дронов, отменено 174 рейса: что известно

Росавиация: в Шереметьево из-за ограничений отменили 174 рейса
© Служба новостей «URA.RU»
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После экстренной ситуации воздушная гавань стабилизирует работу с пассажирами
После экстренной ситуации воздушная гавань стабилизирует работу с пассажирами Фото:

В субботу, 5 июля, в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за угрозы БПЛА отменили почти две сотни рейсов, а десятки пришлось перенести. Из-за возникшей ситуации прибывшие были вынуждены часами сидеть в салонах самолетов, а вылетающие — столь же долго ожидать посадку в терминалах. При этом другие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжили работать в штатном режиме. Подробнее о создавшемся коллапсе — в материале URA.RU.

В Шереметьево отменили 174 рейса

В аэропорту Шереметьево к вечеру 5 июля отменили 174 рейса из-за ограничений, введенных утром того же дня. 80% пришлось на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот». На период более двух часов было задержано 47 рейсов.

Для минимизации последствий отмен и ускорения обслуживания пассажиров в аэропорту были привлечены дополнительно 70 сотрудников, а количество техники для наземного обслуживания увеличили до 15 единиц.

В терминалах усилили работу медпунктов, увеличив количество персонала, оказывающего помощь маломобильным пассажирам. Для семей с детьми открыли комнату матери и ребенка на первом этаже терминала B. 

Пассажиры, застрявшие в Шереметьево, играют на скрипках, баянах и поют

Пассажиры, ожидающие вылета в московском аэропорту Шереметьево, устроили музыкальный концерт. Все началось с того, что один из находившихся в зале ожидания достал скрипку.

«Сначала один из пассажиров достал скрипку и заиграл — это подняло настроение всем вокруг. Вскоре подтянулись другие: кто-то пел, кто-то принес баян. Настоящий концерт начался у выхода 104», — рассказал telegram-канал Baza.

К импровизированному выступлению быстро присоединились другие пассажиры, которые стали подпевать и поддерживать музыкантов. Один из находящихся в аэропорту отметил, что именно у выхода 104 собралась самая дружная и жизнерадостная группа людей, ожидающих вылета во Владивосток.

В Шереметьево призвали пассажиров быть готовыми к ожиданию после ограничений

Вылетающим и прибывающим в московский аэропорт Шереметьево 6 июля потребуется учитывать увеличенное время ожидания при прохождении всех процедур. Это связано с усилением мер безопасности в аэропорту.

В данный момент все рейсы обслуживаются в порядке живой очереди. Аэропорт и авиакомпании работают в оперативном взаимодействии и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить привычное расписание и минимизировать неудобства для пассажиров, сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

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В субботу, 5 июля, в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за угрозы БПЛА отменили почти две сотни рейсов, а десятки пришлось перенести. Из-за возникшей ситуации прибывшие были вынуждены часами сидеть в салонах самолетов, а вылетающие — столь же долго ожидать посадку в терминалах. При этом другие аэропорты столицы — Внуково, Домодедово и Жуковский — продолжили работать в штатном режиме. Подробнее о создавшемся коллапсе — в материале URA.RU. В Шереметьево отменили 174 рейса В аэропорту Шереметьево к вечеру 5 июля отменили 174 рейса из-за ограничений, введенных утром того же дня. 80% пришлось на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот». На период более двух часов было задержано 47 рейсов. Для минимизации последствий отмен и ускорения обслуживания пассажиров в аэропорту были привлечены дополнительно 70 сотрудников, а количество техники для наземного обслуживания увеличили до 15 единиц. В терминалах усилили работу медпунктов, увеличив количество персонала, оказывающего помощь маломобильным пассажирам. Для семей с детьми открыли комнату матери и ребенка на первом этаже терминала B.  Пассажиры, застрявшие в Шереметьево, играют на скрипках, баянах и поют Пассажиры, ожидающие вылета в московском аэропорту Шереметьево, устроили музыкальный концерт. Все началось с того, что один из находившихся в зале ожидания достал скрипку. «Сначала один из пассажиров достал скрипку и заиграл — это подняло настроение всем вокруг. Вскоре подтянулись другие: кто-то пел, кто-то принес баян. Настоящий концерт начался у выхода 104», — рассказал telegram-канал Baza. К импровизированному выступлению быстро присоединились другие пассажиры, которые стали подпевать и поддерживать музыкантов. Один из находящихся в аэропорту отметил, что именно у выхода 104 собралась самая дружная и жизнерадостная группа людей, ожидающих вылета во Владивосток. В Шереметьево призвали пассажиров быть готовыми к ожиданию после ограничений Вылетающим и прибывающим в московский аэропорт Шереметьево 6 июля потребуется учитывать увеличенное время ожидания при прохождении всех процедур. Это связано с усилением мер безопасности в аэропорту. В данный момент все рейсы обслуживаются в порядке живой очереди. Аэропорт и авиакомпании работают в оперативном взаимодействии и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации, чтобы как можно быстрее восстановить привычное расписание и минимизировать неудобства для пассажиров, сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
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