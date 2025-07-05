05 июля 2025

Воздушные шары и шоу дронов: самые яркие кадры пермской «Небесной ярмарки». Фоторепортаж

В Кунгуре Пермского края состоялась «Небесная ярмарка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главным мероприятие стало шоу-открытие, которое состоялось на стадионе «Труд»
Главным мероприятие стало шоу-открытие, которое состоялось на стадионе «Труд» Фото:

В субботу, 5 июля, в Кунгуре (Пермский край) состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». Завершилось все долгожданным «Танцем слонов». кроме того, в этом году в рамках праздника впервые состоялось световое шоу дронов, завершившее церемонию открытия фестиваля. Беспилотники в ночном небе выстраивались в различные фигуры. Самые яркие моменты дня — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В субботу, 5 июля, в Кунгуре (Пермский край) состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». Завершилось все долгожданным «Танцем слонов». кроме того, в этом году в рамках праздника впервые состоялось световое шоу дронов, завершившее церемонию открытия фестиваля. Беспилотники в ночном небе выстраивались в различные фигуры. Самые яркие моменты дня — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...