Главным мероприятие стало шоу-открытие, которое состоялось на стадионе «Труд»
В субботу, 5 июля, в Кунгуре (Пермский край) состоялось открытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Главное шоу с запуском воздушных шаров в небо прошло на стадионе «Труд». Завершилось все долгожданным «Танцем слонов». кроме того, в этом году в рамках праздника впервые состоялось световое шоу дронов, завершившее церемонию открытия фестиваля. Беспилотники в ночном небе выстраивались в различные фигуры. Самые яркие моменты дня — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!