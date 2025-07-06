В Читинском районе Забайкальского края произошла аварийная посадка самолета АН-2. Согласно предварительной информации, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.
В ликвидации последствий происшествия принимают участие 37 специалистов и задействовано 12 единиц техники. Из них от МЧС работают 13 сотрудников и используются четыре единицы специальной техники.
АН-2 также известен как «кукурузник». Модель используется в сельскохозяйственной сфере, а также в качестве тренировочного самолета.
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