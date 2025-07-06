Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе, есть пострадавшие. Видео

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Из-за инцидента с самолетом пострадали шесть человек
Из-за инцидента с самолетом пострадали шесть человек Фото:

В Читинском районе Забайкальского края произошла аварийная посадка самолета АН-2. Согласно предварительной информации, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. 

В ликвидации последствий происшествия принимают участие 37 специалистов и задействовано 12 единиц техники. Из них от МЧС работают 13 сотрудников и используются четыре единицы специальной техники.

АН-2 также известен как «кукурузник». Модель используется в сельскохозяйственной сфере, а также в качестве тренировочного самолета.

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В Читинском районе Забайкальского края произошла аварийная посадка самолета АН-2. Согласно предварительной информации, пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. «Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе. Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ „Топограф“ через 16 минут после взлета», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа.  В ликвидации последствий происшествия принимают участие 37 специалистов и задействовано 12 единиц техники. Из них от МЧС работают 13 сотрудников и используются четыре единицы специальной техники. АН-2 также известен как «кукурузник». Модель используется в сельскохозяйственной сфере, а также в качестве тренировочного самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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