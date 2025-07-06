Ученые рассказали, как нелюбимая работа влияет на психику

Нелюбимая работа в молодости ведет к проблемам с психикой после 40 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Неудовлетворенность работой может привести к развитию тревожности и депрессии
Неудовлетворенность работой может привести к развитию тревожности и депрессии Фото:

Неудовлетворение от профессиональной деятельности на ранних этапах карьеры может вызвать риск возникновения бессонницы и депрессии после достижения 40 лет. Об этом сообщается в результатах исследования социологов из Университета штата Огайо (США). 

"Ученые установили, что больше всего страдает из-за нелюбимой работы психическое здоровье. Люди, в начале карьеры занимавшиеся работой, которая им не нравилась, чаще, чем те, кто занимался любимым делом, в возрасте после 40 мучились от бессонницы, повышенной тревожности, депрессии и эмоциональных проблем", — проанализировали журналисты Здоровье Mail результаты исследований. 

Эксперимент, в котором приняли участие около 6,5 тысяч американцев, показал, что отношение к работе в возрасте от 25 до 39 лет влияет на психическое здоровье после 40. Примерно 45% участников постоянно были недовольны своей работой, а только 15% сохраняли удовлетворенность ею на протяжении всего периода. Ученые отмечают, что если с годами отношение к работе улучшалось, негативных последствий для психики не наблюдалось.

Однако постепенное разочарование в профессии было связано с повышенным риском бессонницы и тревожности в зрелом возрасте. При этом влияние неудовлетворенности работой на физическое здоровье оказалось незначительным: общее состояние в обеих группах оставалось примерно одинаковым, несмотря на более частые жалобы на боли в спине и простуды среди недовольных своей работой.

Ранее ученые установили, что депрессивные состояния и другие психические нарушения могут способствовать развитию деменции и когнитивного спада в зрелом возрасте. Исследования показали, что изменения в финансовых привычках часто предшествуют явным признакам деменции.

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Неудовлетворение от профессиональной деятельности на ранних этапах карьеры может вызвать риск возникновения бессонницы и депрессии после достижения 40 лет. Об этом сообщается в результатах исследования социологов из Университета штата Огайо (США).  "Ученые установили, что больше всего страдает из-за нелюбимой работы психическое здоровье. Люди, в начале карьеры занимавшиеся работой, которая им не нравилась, чаще, чем те, кто занимался любимым делом, в возрасте после 40 мучились от бессонницы, повышенной тревожности, депрессии и эмоциональных проблем", — проанализировали журналисты Здоровье Mail результаты исследований.  Эксперимент, в котором приняли участие около 6,5 тысяч американцев, показал, что отношение к работе в возрасте от 25 до 39 лет влияет на психическое здоровье после 40. Примерно 45% участников постоянно были недовольны своей работой, а только 15% сохраняли удовлетворенность ею на протяжении всего периода. Ученые отмечают, что если с годами отношение к работе улучшалось, негативных последствий для психики не наблюдалось. Однако постепенное разочарование в профессии было связано с повышенным риском бессонницы и тревожности в зрелом возрасте. При этом влияние неудовлетворенности работой на физическое здоровье оказалось незначительным: общее состояние в обеих группах оставалось примерно одинаковым, несмотря на более частые жалобы на боли в спине и простуды среди недовольных своей работой. Ранее ученые установили, что депрессивные состояния и другие психические нарушения могут способствовать развитию деменции и когнитивного спада в зрелом возрасте. Исследования показали, что изменения в финансовых привычках часто предшествуют явным признакам деменции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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