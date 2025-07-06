Восемь парашютистов пострадали из-за ЧП с самолетом в Забайкалье

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Ан-2 совершил вынужденную посадку
Ан-2 совершил вынужденную посадку Фото:

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Чите возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

«Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек», — рассказала Немакина ТАССу. Она отметила, что двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о шести получивших травмы.

Сегодня, 6 июля, в Читинском районе Забайкальского края самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку. На момент происшествия на борту воздушного судна находились десять парашютистов и один член экипажа.

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Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Чите возросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина. «Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек», — рассказала Немакина ТАССу. Она отметила, что двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о шести получивших травмы. Сегодня, 6 июля, в Читинском районе Забайкальского края самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку. На момент происшествия на борту воздушного судна находились десять парашютистов и один член экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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