«Я чувствую себя в безопасности»: американский блогер восхитился российским городом

Блогер Стивен Роуз из Америки удивился после ночной прогулки по Санкт-Петербургу
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Американского блогера впечатлило архитектурное наследие Санкт-Петербурга
Американского блогера впечатлило архитектурное наследие Санкт-Петербурга Фото:

Американский видеоблогер Джозеф Стивен Роуз выразил глубокое восхищение после прогулки по ночному Санкт-Петербургу. Своими впечатлениями он поделился в личном YouTube-канале. Там он рассказал, что чувствует себя в безопасности. 

«Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России. Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности», — сказал он в видеоролике, опубликованном на канале EXPAT American.

Он особо отметил впечатляющее архитектурное наследие города, а также чистоту его улиц. Кроме того, блогер подчеркнул, что местные жители без опасений передвигаются даже по удаленным районам в вечернее время, что, по его мнению, является важным показателем уровня безопасности в Санкт-Петербурге.

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Американский видеоблогер Джозеф Стивен Роуз выразил глубокое восхищение после прогулки по ночному Санкт-Петербургу. Своими впечатлениями он поделился в личном YouTube-канале. Там он рассказал, что чувствует себя в безопасности.  «Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России. Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире, в России я чувствую себя в безопасности», — сказал он в видеоролике, опубликованном на канале EXPAT American. Он особо отметил впечатляющее архитектурное наследие города, а также чистоту его улиц. Кроме того, блогер подчеркнул, что местные жители без опасений передвигаются даже по удаленным районам в вечернее время, что, по его мнению, является важным показателем уровня безопасности в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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