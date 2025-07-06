Самолет с парашютистами едва не рухнул из-за неисправного двигателя в Забайкалье

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Погибших в результате жесткой посадки самолета нет
Погибших в результате жесткой посадки самолета нет Фото:

Причиной экстренной посадки самолета АН-2 в Чите стала неисправность двигателя. Об этом сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Ильи Гладченко.

«В Читинском районе вблизи СНТ Смоленка самолет АН-2 совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя», — рассказал Гладченко. Его слова приводит telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

По словам Гладченко, на борту воздушного судна находились 11 парашютистов, среди которых был и командир экипажа. В результате вынужденной посадки никто не погиб. Читинская транспортная прокуратура совместно с представителями военной прокуратуры инициировали проверку по текущему инциденту.

Сегодня, 6 июля, легкомоторный самолет АН-2 вскоре после взлета совершил жесткую посадку возле садового товарищества «Топограф». Пострадали десять человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

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Причиной экстренной посадки самолета АН-2 в Чите стала неисправность двигателя. Об этом сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Ильи Гладченко. «В Читинском районе вблизи СНТ Смоленка самолет АН-2 совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя», — рассказал  Гладченко. Его слова приводит telegram-канал  Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.  По словам Гладченко,  на борту воздушного судна находились 11 парашютистов, среди которых был и командир экипажа. В результате вынужденной посадки никто не погиб. Читинская транспортная прокуратура совместно с представителями военной прокуратуры инициировали проверку по текущему инциденту. Сегодня, 6 июля, легкомоторный самолет АН-2 вскоре после взлета совершил жесткую посадку возле садового товарищества «Топограф». Пострадали десять человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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