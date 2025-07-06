Самолет с парашютистами едва не рухнул из-за неисправного двигателя в Забайкалье

Причиной экстренной посадки самолета АН-2 в Чите стала неисправность двигателя. Об этом сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Ильи Гладченко.
«В Читинском районе вблизи СНТ Смоленка самолет АН-2 совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя», — рассказал Гладченко. Его слова приводит telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По словам Гладченко, на борту воздушного судна находились 11 парашютистов, среди которых был и командир экипажа. В результате вынужденной посадки никто не погиб. Читинская транспортная прокуратура совместно с представителями военной прокуратуры инициировали проверку по текущему инциденту.
Сегодня, 6 июля, легкомоторный самолет АН-2 вскоре после взлета совершил жесткую посадку возле садового товарищества «Топограф». Пострадали десять человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
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