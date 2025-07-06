В Забайкалье с самолетом АН-2 случилось ЧП: что известно о происшествии к этому часу

Минздрав: 10 человек пострадали при жестокой посадке самолета АН-2 в Забайкалье
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При жесткой посадке самолета АН-2 не обнаружено погибших, заявили в МЧС (архивное фото)
При жесткой посадке самолета АН-2 не обнаружено погибших, заявили в МЧС (архивное фото) Фото:

В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолета АН-2, известный как «кукурузник», через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Что известно о ЧП на данный момент — в материале URA.RU. 

При жестокой посадке АН-2 пострадали 10 человек

По факту жесткой посадки АН-2 прокуратурой инициирована проверка
По факту жесткой посадки АН-2 прокуратурой инициирована проверка
Фото:

Легкое воздушное судно, принадлежащее Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, в районе 09:30 по местному времени совершило жесткую посадку спустя 16 минут после взлета. На борту находились один член экипажа и 10 парашютистов. По данным МЧС Забайкальского края, погибших нет. В Минздраве региона сообщили о 10 раненых — двое из них находятся в состоянии сложной тяжести, остальные получили легкие травмы. 

На месте происшествия работают 37 специалистов

Возгорание воздушного судна также не зафиксировано. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП) привлечены 37 специалистов и 12 единиц техники, включая 13 сотрудников МЧС и четыре спецавтомобиля.

Причиной инцидента мог стать отказ двигателя 

Согласно данным очевидцев, в воздухе у самолета отказал двигатель. Однако пилот все же смог посадить судно, пишет telegram-канал Mash. 

Прокуратура начала проверку по факту инцидента

Читинская транспортная прокуратура проводит проверку на фоне жесткой посадки АН-2. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и ведется проверка по исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов, передают представители прокуратуры в telegram-канале.  

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В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолета АН-2, известный как «кукурузник», через несколько минут после взлета совершил жесткую посадку у садового товарищества «Топограф». По данным регионального Минздрава, пострадали 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Что известно о ЧП на данный момент — в материале URA.RU.  При жестокой посадке АН-2 пострадали 10 человек Легкое воздушное судно, принадлежащее Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, в районе 09:30 по местному времени совершило жесткую посадку спустя 16 минут после взлета. На борту находились один член экипажа и 10 парашютистов. По данным МЧС Забайкальского края, погибших нет. В Минздраве региона сообщили о 10 раненых — двое из них находятся в состоянии сложной тяжести, остальные получили легкие травмы.  На месте происшествия работают 37 специалистов Возгорание воздушного судна также не зафиксировано. К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП) привлечены 37 специалистов и 12 единиц техники, включая 13 сотрудников МЧС и четыре спецавтомобиля. Причиной инцидента мог стать отказ двигателя  Согласно данным очевидцев, в воздухе у самолета отказал двигатель. Однако пилот все же смог посадить судно, пишет telegram-канал Mash.  Прокуратура начала проверку по факту инцидента Читинская транспортная прокуратура проводит проверку на фоне жесткой посадки АН-2. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и ведется проверка по исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов, передают представители прокуратуры в telegram-канале.  
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