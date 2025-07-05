05 июля 2025

Авиарейс из Перми в Минск задерживается на 30 часов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров больше суток не пускают на борт
Пассажиров больше суток не пускают на борт Фото:

Рейс до Минска авиакомпании «Икар» в пермском аэропорту Большое Савино задерживается на 30 часов. Вместо запланированного вылета 5 июля в 12:35 самолет отправится только 6 июля в 22:00, свидетельствуют данные онлайн-табло.

«Рейс EO 1105 Пермь — Минск. Время вылета по расписанию: 12:35, 05.07 Расчетное время: 22:00, 06.07», — указано на сайте аэропорта.

Аналогичные сложности возникли и с другими направлениями. Так, перелеты из Перми в Санкт-Петербург («Россия») и Москву («Аэрофлот») откладываются более чем на 10 часов. Утренний рейс до северной столицы РФ был отменен. Кроме того, с опозданием прибывают рейсы в Пермь из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска. Сотрудники Большого Савино рекомендуют пассажирам следить за обновлениями расписания.

Днем ранее сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за погодных условий и угрозы атак БПЛА. О проблемах, с которыми из-за этого столкнулись пермяки, URA.RU уже рассказывало.

Вылет должен состояться 6 июля
Вылет должен состояться 6 июля
Фото:

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Рейс до Минска авиакомпании «Икар» в пермском аэропорту Большое Савино задерживается на 30 часов. Вместо запланированного вылета 5 июля в 12:35 самолет отправится только 6 июля в 22:00, свидетельствуют данные онлайн-табло. «Рейс EO 1105 Пермь — Минск. Время вылета по расписанию: 12:35, 05.07 Расчетное время: 22:00, 06.07», — указано на сайте аэропорта. Аналогичные сложности возникли и с другими направлениями. Так, перелеты из Перми в Санкт-Петербург («Россия») и Москву («Аэрофлот») откладываются более чем на 10 часов. Утренний рейс до северной столицы РФ был отменен. Кроме того, с опозданием прибывают рейсы в Пермь из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска. Сотрудники Большого Савино рекомендуют пассажирам следить за обновлениями расписания. Днем ранее сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за погодных условий и угрозы атак БПЛА. О проблемах, с которыми из-за этого столкнулись пермяки, URA.RU уже рассказывало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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