Рейс до Минска авиакомпании «Икар» в пермском аэропорту Большое Савино задерживается на 30 часов. Вместо запланированного вылета 5 июля в 12:35 самолет отправится только 6 июля в 22:00, свидетельствуют данные онлайн-табло.
«Рейс EO 1105 Пермь — Минск. Время вылета по расписанию: 12:35, 05.07 Расчетное время: 22:00, 06.07», — указано на сайте аэропорта.
Аналогичные сложности возникли и с другими направлениями. Так, перелеты из Перми в Санкт-Петербург («Россия») и Москву («Аэрофлот») откладываются более чем на 10 часов. Утренний рейс до северной столицы РФ был отменен. Кроме того, с опозданием прибывают рейсы в Пермь из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минска. Сотрудники Большого Савино рекомендуют пассажирам следить за обновлениями расписания.
Днем ранее сразу в нескольких российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов из-за погодных условий и угрозы атак БПЛА. О проблемах, с которыми из-за этого столкнулись пермяки, URA.RU уже рассказывало.
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