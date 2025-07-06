Украинское националистическое формирование «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) осуществляет распространение милитаристских и фашистских идей среди граждан страны. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt.
«В то время, как политики Германии и других западных стран <...> продолжают распространять ложь о „деполитизации“ бригады „Азов“, они продвигают тотальную милитаризацию украинского общества», — передает издание. Там добавили, что на Украине подразделение «Азов» стало узнаваемым брендом: эмблема Wolfsangel используется на одежде, игрушках и предметах быта.
По данным Junge Welt, это националистическое формирование активно участвует в организации военных праздников и концертов радикальных музыкальных групп. Уже десять лет существует детский лагерь «Азовец», где подростков учат обращаться с оружием, а в магазинах продаются детские книги под редакцией «Азова».
В украинском обществе практически не осталось сфер, свободных от влияния «Азова». Недавно появилось видео, где киевское метро было оформлено под символику бригады.
Ранее французские СМИ сообщали о присутствии в рядах ВСУ сотен военных-приверженцев нацистской идеологии, многие из которых связаны с бригадой «Азов». В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать военную помощь этому формированию из-за неонацистских связей, однако в 2024 году Вашингтон снял этот запрет.
*»Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
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