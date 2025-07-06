СПЧ обратился к Азербайджану из-за арестованных россиян

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по вопросам международного сотрудничества в сфере прав человека направила азербайджанской стороне обращение с призывом к снижению напряженности в отношениях с Россией. Кроме того, там попросили оказать содействие по освобождению арестованных россиян. Об этом рассказали в соцсетях Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СПЧ. Его приводит РИА Новости. Кроме того, комиссия СПЧ направила обращение ведомствам Азербайджана с просьбой содействовать освобождению российских журналистов из тюрьмы.
Дипломатические отношения между Москвой и Баку осложнились после того, как в Екатеринбурге были задержаны азербайджанцы, которые постоянно проживали на территории России. Они подозреваются в совершении преступлений прошлых лет. Это событие привело к обострению между двумя государствами. Политологи подчеркивают, что обе стороны ранее успешно справлялись с аналогичными ситуациями и прогнозируют скорейшее возвращение к прежнему уровню взаимодействия.
Также МИД РФ в среду, 2 июля, рекомендовал российским гражданам, пребывающим на территории Азербайджана, проявлять максимальную бдительность и осторожность. В Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ также подчеркнули, что при планировании поездок в Азербайджан россиянам следует внимательно оценивать текущую обстановку в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.