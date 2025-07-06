Главу района Дагестана, воевавшего в зоне СВО, арестовали за мошенничество

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев арестован до 2 сентября. Его обвиняют в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета по республике.
«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года», — написано в сообщении.
Махмуд Амиралиев был задержан после того, как его доставили в Дагестан из зоны специальной военной операции, где он находился около трех недель. Следствие считает, что он организовал хищение средств при заключении контракта на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки, причинив ущерб более 56 миллионов рублей. Ранее его родственник, бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, также был фигурантом дела о хищениях.
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