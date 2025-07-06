Главу района Дагестана, воевавшего в зоне СВО, арестовали за мошенничество

Махмуда Амиралиева арестовали за хищение более 56 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава района Дагестана будет находиться под стражей до 2 сентября 2025 года, сообщили в СК
Глава района Дагестана будет находиться под стражей до 2 сентября 2025 года, сообщили в СК Фото:

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев арестован до 2 сентября. Его обвиняют в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета по республике.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года», — написано в сообщении.

Махмуд Амиралиев был задержан после того, как его доставили в Дагестан из зоны специальной военной операции, где он находился около трех недель. Следствие считает, что он организовал хищение средств при заключении контракта на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки, причинив ущерб более 56 миллионов рублей. Ранее его родственник, бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, также был фигурантом дела о хищениях.

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Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев арестован до 2 сентября. Его обвиняют в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета по республике. «По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2025 года», — написано в сообщении. Махмуд Амиралиев был задержан после того, как его доставили в Дагестан из зоны специальной военной операции, где он находился около трех недель. Следствие считает, что он организовал хищение средств при заключении контракта на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки, причинив ущерб более 56 миллионов рублей. Ранее его родственник, бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, также был фигурантом дела о хищениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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