Главу дагестанского района достали прямиком с зоны СВО для задержания за мошенничество

Главу Карабудахкентского района Амиралиева доставили в Дагестан из зоны СВО
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Главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева доставили для задержания из зоны СВО (архивное фото)
Главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева доставили для задержания из зоны СВО (архивное фото) Фото:

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев доставлен в республику из зоны спецоперации и задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

«Махмуд Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ по Дагестану, в отношении Амиралиева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Следствие полагает, что чиновник предложил директору коммерческой организации подписать контракт на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки с условием передачи ему 20% от стоимости работ. В результате, по данным ведомства, было похищено свыше 56 миллионов рублей.

В правоохранительных органах пояснили, что Амиралиев находился в зоне специальной военной операции — он уехал туда около трех недель назад после подписания контракта, уточнил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем telegram-канале. По его словам, глава района находился в Запорожской области.

Махмуд Амиралиев приходится родственником бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Тот ранее также проходил по уголовному делу о хищениях и был освобожден от должности после обысков и антикоррупционного иска Генпрокуратуры.

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Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев доставлен в республику из зоны спецоперации и задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах. «Махмуд Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ по Дагестану, в отношении Амиралиева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие полагает, что чиновник предложил директору коммерческой организации подписать контракт на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки с условием передачи ему 20% от стоимости работ. В результате, по данным ведомства, было похищено свыше 56 миллионов рублей. В правоохранительных органах пояснили, что Амиралиев находился в зоне специальной военной операции — он уехал туда около трех недель назад после подписания контракта, уточнил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем telegram-канале. По его словам, глава района находился в Запорожской области. Махмуд Амиралиев приходится родственником бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Тот ранее также проходил по уголовному делу о хищениях и был освобожден от должности после обысков и антикоррупционного иска Генпрокуратуры.
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