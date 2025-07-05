Главу дагестанского района достали прямиком с зоны СВО для задержания за мошенничество

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев доставлен в республику из зоны спецоперации и задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.
«Махмуд Амиралиев был доставлен в Дагестан из зоны специальной военной операции и процессуально задержан в Дагестане», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ по Дагестану, в отношении Амиралиева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Следствие полагает, что чиновник предложил директору коммерческой организации подписать контракт на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки с условием передачи ему 20% от стоимости работ. В результате, по данным ведомства, было похищено свыше 56 миллионов рублей.
В правоохранительных органах пояснили, что Амиралиев находился в зоне специальной военной операции — он уехал туда около трех недель назад после подписания контракта, уточнил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем telegram-канале. По его словам, глава района находился в Запорожской области.
Махмуд Амиралиев приходится родственником бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Тот ранее также проходил по уголовному делу о хищениях и был освобожден от должности после обысков и антикоррупционного иска Генпрокуратуры.
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