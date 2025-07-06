Путин пообещал решить вопрос об отправке гражданских врачей в зону СВО

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Путин обсудит с правительством вопрос отправки врачей в зону СВО
Путин обсудит с правительством вопрос отправки врачей в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин обсудит вопрос о разрешении гражданским врачам ездить в госпитали у линии фронта СВО. Об этом глава государства заявил в ходе визита в столичный национальный центр "Россия", который организован Народным фронтом форум "Все для победы!".

Гражданские врачи могут получить возможность ездить в командировки в военные госпитали, находящиеся в непосредственной близости к линии фронта спецоперации России на Украине. Этот вопрос Путин обсудит с кабинетом министров и Министерством обороны России, слова президента передает ТАСС.

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Президент России Владимир Путин обсудит вопрос о разрешении гражданским врачам ездить в госпитали у линии фронта СВО. Об этом глава государства заявил в ходе визита в столичный национальный центр "Россия", который организован Народным фронтом форум "Все для победы!". Гражданские врачи могут получить возможность ездить в командировки в военные госпитали, находящиеся в непосредственной близости к линии фронта спецоперации России на Украине. Этот вопрос Путин обсудит с кабинетом министров и Министерством обороны России, слова президента передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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