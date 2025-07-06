Путин пообещал решить вопрос об отправке гражданских врачей в зону СВО

Президент России Владимир Путин обсудит вопрос о разрешении гражданским врачам ездить в госпитали у линии фронта СВО. Об этом глава государства заявил в ходе визита в столичный национальный центр "Россия", который организован Народным фронтом форум "Все для победы!".
Гражданские врачи могут получить возможность ездить в командировки в военные госпитали, находящиеся в непосредственной близости к линии фронта спецоперации России на Украине. Этот вопрос Путин обсудит с кабинетом министров и Министерством обороны России, слова президента передает ТАСС.
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